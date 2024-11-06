Мощная ветряная электростанция будет обеспечивать электроэнергией 100 000 домов

Вскоре в Великобритании построят крупнейшую электростанцию для добычи энергии ветра в стране.

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Компания Cubico, разработчик возобновляемых источников энергии, объявила о планах строительства 21 ветряной турбины на участке к северу от Манчестера. Об этом пишет Interesting Engineering.

Этот амбициозный проект стоимостью 245 миллионов долларов (200 миллионов фунтов стерлингов) под названием Scout Moor II может генерировать достаточно электроэнергии для снабжения 100 000 домов, а его завершение запланировано на конец десятилетия.

Предлагаемое развитие является важным шагом вперед для наземной ветроэнергетики в Англии после отмены лейбористским правительством в начале этого года ограничений, введенных консерваторами. Эти ограничения затормозили наземные ветровые проекты с 2015 года, поскольку любые возражения общественности могут остановить прогресс.

Теперь, после отмены этих правил, предложение Кубико вскоре будет открыто для общественного обсуждения, прежде чем его рассмотрят местные органы планирования.

Проект ветряной электростанции Cubico в Скаут-Мур соответствует цели лейбористов по полной декарбонизации энергосистемы Великобритании к 2030 году, шаг, который британский сетевой оператор недавно охарактеризовал как "огромную задачу", но "достижимую". План лейбористов по декарбонизации амбициозен и направлен на то, чтобы удвоить мощность наземной ветроэнергетики, утроить выработку солнечной энергии и увеличить вчетверо производство морской ветроэнергетики в течение этого десятилетия.

В случае одобрения ветряная электростанция Scout Moor добавит около 100 мегаватт (МВт) к возобновляемым энергетическим мощностям Великобритании, став крупнейшей наземной ветряной электростанцией в Англии и пятой по величине в Великобритании, где остальные четыре крупных наземных ветряных электростанции расположены в Шотландии.

Проект Scout Moor знаменует собой возобновление внимания к береговой ветроэнергетике в Англии, сектору, который был в значительной степени заторможен из-за жесткой политики, принятой в 2015 году консервативным правительством. Согласно этим правилам, береговые ветровые проекты рассматривались иначе, чем другие энергетические разработки, а возможность местных сообществ возражать против этих проектов часто приводила к их остановке.

Ветряная электростанция Scout Moor также поможет снизить зависимость от импорта электроэнергии из Шотландии, где идеальные ветровые условия стимулировали проекты в области возобновляемой энергетики, но где ограничения сети препятствовали эффективной передаче вырабатываемой электроэнергии в Англию.

Ожидается, что благодаря созданию большего количества наземных ветровых электростанций в самой Англии проект Cubico будет напрямую удовлетворять больше местных потребностей в энергии, делая распределение электроэнергии более эффективным и менее зависимым от трансграничной инфраструктуры.

Пока планы Cubico продвигаются в Англии, Уэльс также продвигается вперед с проектами возобновляемой энергии. Правительство Уэльса только что одобрило ветровую электростанцию ​​Twyn Hywel мощностью 92 МВт недалеко от Кайрфилли.

Ожидается, что этот проект, разработанный Bute Energy, будет запущен в эксплуатацию к 2027 году и будет включать 14 ветровых турбин. Twyn Hywel — первый из 16 ветровых проектов, которые Bute Energy запланировала по всему Уэльсу, что свидетельствует о значительных инвестициях в инфраструктуру чистой энергии в регионе.

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