Потужна вітряна електростанція забезпечуватиме електроенергією 100 000 будинків

Незабаром у Великій Британії побудують найбільшу електростанцію для видобутку енергії вітру в країні.

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Компанія Cubico, розробник поновлюваних джерел енергії, оголосила про плани будівництва 21 вітряної турбіни на ділянці на північ від Манчестера. Про це пише Interesting Engineering.

Цей амбітний проєкт вартістю 245 мільйонів доларів (200 мільйонів фунтів стерлінгів) під назвою Scout Moor II може генерувати достатньо електроенергії для постачання 100 000 будинків, а його завершення заплановано на кінець десятиліття.

Пропонований розвиток є важливим кроком вперед для наземної вітроенергетики в Англії після скасування лейбористським урядом на початку цього року обмежень, запроваджених консерваторами. Ці обмеження загальмували наземні вітрові проєкти з 2015 року, оскільки будь-які заперечення громадськості можуть зупинити прогрес.

Тепер, після скасування цих правил, пропозиція Кубіко незабаром буде відкрита для громадського обговорення, перш ніж її розглянуть місцеві органи планування.

Проєкт вітряної електростанції Cubico в Скаут-Мур відповідає меті лейбористів щодо повної декарбонізації енергосистеми Великої Британії до 2030 року, крок, який британський мережевий оператор нещодавно охарактеризував як "величезне завдання", але "досяжне". План лейбористів щодо декарбонізації амбітний і спрямований на те, щоб подвоїти потужність наземної вітроенергетики, потроїти вироблення сонячної енергії і збільшити вчетверо виробництво морської вітроенергетики протягом цього десятиліття.

У разі схвалення вітряна електростанція Scout Moor додасть близько 100 мегават (МВт) до поновлюваних енергетичних потужностей Великої Британії, ставши найбільшою наземною вітряною електростанцією в Англії та п'ятою за величиною у Великій Британії, де решта чотири великі наземні вітряні електростанції розташовані в Шотландії.

Проєкт Scout Moor знаменує собою відновлення уваги до берегової вітроенергетики в Англії, сектору, який був значною мірою загальмований через жорстку політику, прийняту в 2015 році консервативним урядом. Згідно з цими правилами, берегові вітрові проєкти розглядалися інакше, ніж інші енергетичні розробки, а можливість місцевих громад заперечувати проти цих проєктів часто призводила до їх зупинки.

Вітряна електростанція Scout Moor також допоможе знизити залежність від імпорту електроенергії з Шотландії, де ідеальні вітрові умови стимулювали проєкти в галузі відновлюваної енергетики, але де обмеження мережі перешкоджали ефективному переказу електроенергії, що виробляється, в Англію.

Очікується, що завдяки створенню більшої кількості наземних вітрових електростанцій у самій Англії проєкт Cubico безпосередньо задовольнятиме більше місцевих потреб в енергії, роблячи розподіл електроенергії більш ефективним і менш залежним від транскордонної інфраструктури.

Поки плани Cubico просуваються в Англії, Уельс також просувається вперед з проєктами відновлюваної енергії. Уряд Уельсу щойно схвалив вітрову електростанцію Twyn Hywel потужністю 92 МВт недалеко від Кайрфіллі.

Очікується, що цей проєкт, розроблений Bute Energy, буде запущений в експлуатацію до 2027 року і включатиме 14 вітрових турбін. Twyn Hywel — перший з 16 вітрових проєктів, які Bute Energy запланувала по всьому Уельсу, що свідчить про значні інвестиції в інфраструктуру чистої енергії в регіоні.

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