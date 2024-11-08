"Над этим работают": Путин заявил, что РФ нужен "суверенный" искусственный интеллект

По словам российского президента, зарубежные ИИ-платформы формируют определенное мировоззрение, но запретить эту технологию невозможно.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости создания в стране "суверенного" искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он сказал на сессии Валдайского форума, передает "Коммерсантъ".

Сообщается, что в ходе мероприятия советник гендиректора "Росатома" Руслан Юнусов высказал мнение, что искусственный интеллект "не нейтральный" и у него "сильно перекошены политические взгляды в сторону левого либерализма". Он также задал вопрос российскому президенту о способах регулирования ИИ в РФ.

Отвечая на вопрос, Владимир Путин заявил, что запретить ИИ невозможно, так как эта технология "все равно найдет себе дорогу". Он также сказал, что зарубежные ИИ-платформы формируют определенное мировоззрение.

"Мы должны понимать это и развивать свой суверенный искусственный интеллект. Конечно, нужно пользоваться всем, что есть, но и развивать свои направления. "Сбер" и "Яндекс" активно над этим работают", — цитирует издание Владимира Путина.

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В свою очередь модератор встречи журналист Федор Лукьянов спросил, сможет ли "суверенный" искусственный интеллект предложить "русскую идею для XXI века". На это Владимир Путин ответил, что ИИ может только помочь решить задачи, которые стоят перед РФ.

Напомним, китайские научно-исследовательские институты, связанные с Народно-освободительной армией Китая, использовали общедоступную модель Llama от компании Meta в разработке инструмента ИИ для потенциального военного применения.

Также сообщалось, что Северная Корея делает успехи в интеграции ИИ в свои военные операции, что вызывает беспокойство среди аналитиков в сфере обороны и мирового сообщества.