"Над цим працюють": Путін заявив, що РФ потрібен "суверенний" штучний інтелект

За словами російського президента, закордонні ШІ-платформи формують певний світогляд, але заборонити цю технологію неможливо.

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про необхідність створення в країні "суверенного" штучного інтелекту (ШІ). Про це він сказав на сесії Валдайського форуму, передає "Коммерсантъ".

Повідомляють, що під час заходу радник гендиректора "Росатома" Руслан Юнусов висловив думку, що штучний інтелект "не нейтральний" і в нього "сильно перекошені політичні погляди в бік лівого лібералізму". Він також поставив запитання російському президенту про способи регулювання ШІ в РФ.

Відповідаючи на запитання, Володимир Путін заявив, що заборонити ШІ неможливо, оскільки ця технологія "все одно знайде собі дорогу". Він також сказав, що закордонні ШІ-платформи формують певний світогляд.

"Ми маємо розуміти це і розвивати свій суверенний штучний інтелект. Звичайно, потрібно користуватися всім, що є, але й розвивати свої напрямки. "Сбер" і "Яндекс" активно над цим працюють", — цитує видання Володимира Путіна.

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Зі свого боку модератор зустрічі журналіст Федір Лук'янов запитав, чи зможе "суверенний" штучний інтелект запропонувати "російську ідею для XXI століття". На це Володимир Путін відповів, що ШІ може тільки допомогти вирішити завдання, які стоять перед РФ.

Нагадаємо, китайські науково-дослідні інститути, пов'язані з Народно-визвольною армією Китаю, використовували загальнодоступну модель Llama від компанії Meta в розробці інструменту ШІ для потенційного військового застосування.

Також повідомлялося, що Північна Корея робить успіхи в інтеграції ШІ у свої військові операції, що викликає занепокоєння серед аналітиків у сфері оборони та світової спільноти.