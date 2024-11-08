Motorola выпустит складной смартфон Razr 50s Ultra: что известно о новинке

Motorola уже выпустила складные модели Razr 50 и Razr 50 Ultra. Новая серия Razr 50s может дебютировать совсем скоро.

Телефон Razr 50s уже замечен на платформе Geekbench несколько недель спустя. Об этом пишет ​​91 mobiles.

Издание 91mobiles обнаружило Motorola Razr 50s Ultra в таких документах, как сертификация Wireless Power Consortium и сертификация SGS Fimko. Также СМИ получило рендер телефона, демонстрирующий его дизайн.

Motorola уже выпустила складные модели Razr 50 и Razr 50 Ultra. Новая серия Razr 50s может дебютировать совсем скоро.

Motorola Razr 50s Ultra имеет номер модели XT2451-6, как следует из сертификации Wireless Power Consortium. Максимальная мощность нагрузки, указанная в сертификации, составляет 15,0. Это означает, что Razr 50s Ultra может поддерживать беспроводную зарядку мощностью 15 Вт.

Что касается дизайна, Motorola Razr 50s Ultra выглядит практически идентично Razr 50 Ultra с центральным отверстием для селфи-камеры и узкими рамками. Верхняя рамка также вмещает динамик. Клавиша регулировки громкости и кнопка питания расположены на правой грани, а лоток для SIM-карты — на левой. Внизу находятся разъем USB Type-C для зарядки, отверстия для динамиков и микрофон. Перевернув крышку, можно увидеть большой дополнительный экран в верхней части задней панели, который доходит до шарнира. Внутри экрана расположены датчики двойной камеры и светодиодная вспышка. Нижняя часть, судя по всему, отделана кожей и содержит фирменную выемку Motorola и логотип Razr.

Motorola Razr 50s Ultra также прошел сертификацию SGS Fimko, но на этот раз в нескольких вариантах, включая XT2451-1, XT2451-2, XT2451-3, XT2451-4, XT2451-5 и XT2451-6. В листинге SGS Fimko указано, что складной смартфон может поставляться с быстрой проводной зарядкой мощностью 44 Вт, как у Razr 50 Ultra.

Помимо сертификации Wireless Consortium и SGS Fimko, складная модель была замечена на официальном сайте Motorola US в списке совместимости со слуховыми аппаратами с номерами моделей XT2451-1 и XT2451-2. Однако упоминаемое маркетинговое название — Motorola Razr+.

Упоминание новых номеров моделей с существующим маркетинговым названием может означать, что Motorola может прекратить выпуск текущей уходящей модели и вскоре добавить на ее место новую Razr 50s Ultra. Однако это всего лишь предположение, и оно пока не подтверждено.

Все эти появления в сети предполагают, что запуск новой серии Motorola Razr 50s может быть не за горами, пишет СМИ.

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