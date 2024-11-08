Motorola выпустит складной смартфон Razr 50s Ultra: что известно о новинке
Motorola уже выпустила складные модели Razr 50 и Razr 50 Ultra. Новая серия Razr 50s может дебютировать совсем скоро.
Телефон Razr 50s уже замечен на платформе Geekbench несколько недель спустя. Об этом пишет 91 mobiles.
Издание 91mobiles обнаружило Motorola Razr 50s Ultra в таких документах, как сертификация Wireless Power Consortium и сертификация SGS Fimko. Также СМИ получило рендер телефона, демонстрирующий его дизайн.
Motorola уже выпустила складные модели Razr 50 и Razr 50 Ultra. Новая серия Razr 50s может дебютировать совсем скоро.
Motorola Razr 50s Ultra имеет номер модели XT2451-6, как следует из сертификации Wireless Power Consortium. Максимальная мощность нагрузки, указанная в сертификации, составляет 15,0. Это означает, что Razr 50s Ultra может поддерживать беспроводную зарядку мощностью 15 Вт.
Что касается дизайна, Motorola Razr 50s Ultra выглядит практически идентично Razr 50 Ultra с центральным отверстием для селфи-камеры и узкими рамками. Верхняя рамка также вмещает динамик. Клавиша регулировки громкости и кнопка питания расположены на правой грани, а лоток для SIM-карты — на левой. Внизу находятся разъем USB Type-C для зарядки, отверстия для динамиков и микрофон. Перевернув крышку, можно увидеть большой дополнительный экран в верхней части задней панели, который доходит до шарнира. Внутри экрана расположены датчики двойной камеры и светодиодная вспышка. Нижняя часть, судя по всему, отделана кожей и содержит фирменную выемку Motorola и логотип Razr.
Motorola Razr 50s Ultra также прошел сертификацию SGS Fimko, но на этот раз в нескольких вариантах, включая XT2451-1, XT2451-2, XT2451-3, XT2451-4, XT2451-5 и XT2451-6. В листинге SGS Fimko указано, что складной смартфон может поставляться с быстрой проводной зарядкой мощностью 44 Вт, как у Razr 50 Ultra.
Помимо сертификации Wireless Consortium и SGS Fimko, складная модель была замечена на официальном сайте Motorola US в списке совместимости со слуховыми аппаратами с номерами моделей XT2451-1 и XT2451-2. Однако упоминаемое маркетинговое название — Motorola Razr+.
Упоминание новых номеров моделей с существующим маркетинговым названием может означать, что Motorola может прекратить выпуск текущей уходящей модели и вскоре добавить на ее место новую Razr 50s Ultra. Однако это всего лишь предположение, и оно пока не подтверждено.
Все эти появления в сети предполагают, что запуск новой серии Motorola Razr 50s может быть не за горами, пишет СМИ.
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