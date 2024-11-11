Без американських компонентів не обійшлося: з чого складаються російські "Пародії", — ГУР

Новые дроны враг запускает как приманки для ПВО во время атак. Они дешевле "Шахедов", но успешно их имитируют благодаря одной детали.

Во время своих воздушных атак ВС РФ начали массово запускать новые БПЛА "Пародия". Пресс-служба Главного управления разведки Минобороны 11 ноября сообщила, из чего состоят эти вражеские фальш-дроны.

"В течение октября 2024 года Россия применила против Украины более 2000 БПЛА. Примерно половина из этих беспилотников — приманки или фальш-цели, которыми Россия пытается отвлечь внимание и перегрузить украинскую ПВО", — отметили в ведомстве.

"Пародия" — один из основных БПЛА-приманок, которые РФ массово использует. 10 ноября два таких беспилотника упали на территории Молдовы.

Фото российского дрона "Пародия" Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

В ГУР объяснили, что боевой части "Пародия" не имеет. Эти дроны значительно меньше и дешевле Shahed-136 или "Герань-2". В то же время благодаря линзе Люнеберга приманкам удается радиолокационно имитировать их.

"Исследование российских "пародий" показало, что даже примитивный "фанерный" дрон Россия не способна изготовить самостоятельно", — подчеркнули в разведке.

Фото российского дрона "Пародия" Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Выяснилось, что модуль полетного контроллера фальш-БПЛА содержит компоненты, изготовленные иностранными компаниями. В частности, речь идет о предприятиях из:

КНР — Ebyte, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology;

США — Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense;

Швейцарии — STMicroelectronics;

Тайваня — SONiX Technology.

Напомним, ночью на 10 ноября ВС РФ атаковали Украину 145 беспилотниками. ПВО отработала в 13 областях, в Одессе, Харькове и Запорожской области пострадали мирные жители.

Ночью на 11 ноября под ударом врага оказался Николаев, погибли пять человек. В Запорожье в результате трех авиаударов погиб один человек и пострадали 11 человек. Среди раненых есть дети.