Эффективность 85%: волнистые трубы могут улучшить "гибридные" солнечные системы

Ученые нашли способ увеличить эффективность фотоэлектрических тепловых систем, которые генерируют как электричество, так и тепло.

Новое исследование Ноттингемского университета показало, что эффективность фотоэлектрических тепловых систем (PVT) при преобразовании солнечной энергии в полезную энергию можно повысить, если использовать волнистые трубы вместо обычных прямых труб. Об этом пишет портал Tech Xplore.

Как объясняют в издании, фотоэлектрические тепловые системы являются "гибридными", так как сочетают в себе солнечные панели, которые напрямую преобразуют солнечный свет в электричество, и тепловые компоненты для преобразования остаточной солнечной энергии в тепло. Двойная функциональность делает эти системы эффективнее обычных солнечных панелей.

Группа ученых под руководством доктора Суроджита Сена с факультета инженерии предложила способ сделать фотоэлектрические тепловые системы еще эффективнее. В исследовании говорится, что использование в PVT волнистых труб позволяет улавливать более 85% получаемой тепловой энергии. Для сравнения, эффективность PVT с прямыми трубами составляет всего 72%.

Чтобы изучить, как работает PVT с волнистыми трубами, ученые использовали компьютерную модель. Они проверили, как различные факторы, такие как форма труб, скорость жидкости внутри и размер панелей, влияют на работу системы и количество вырабатываемой энергии.

"Это исследование фокусируется на новых геометриях жидкостных каналов в системах солнечного отопления, которые потенциально могут значительно повысить эффективность преобразования свободно доступной солнечной энергии в отопление помещений и электричество", — отметил ведущий исследователь.

Также было установлено, что ширина панели является важным фактором, определяющим количество энергии, теряемой при использовании солнечных батарей: чем шире панель, тем больше энергии тратится впустую.

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"Люди тратят около 15% всей потребляемой энергии, около 600 миллиардов гигаджоулей, только на отопление помещений. Крайне важно быстро перейти на более чистые источники энергии, и что может быть лучше солнца", — добавил Суроджит Сен.

Напомним, британская компания Naked Energy разработала вакуумный солнечный коллектор VirtuPVT, который сочетает в себе солнечную фотоэлектрику и солнечную тепловую технологию, чтобы генерировать как электричество, так и тепло.

В свою очередь исследователи из Университета Порт-Саида в Египте разработали самоочищающееся гидрофильное нанопокрытие, которое можно использовать для уменьшения загрязнения и увеличения выработки электроэнергии солнечными панелями.