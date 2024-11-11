Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Диджитал

Лучше обычных панелей: гибридный солнечный коллектор обеспечит и светом, и теплом (видео)

Солнечный коллектор, VirtuPVT, Naked Energy, фото
Фото: Скриншот | В Британии создали гибридный солнечный коллектор VirtuPVT

Коллектор VirtuPVT генерирует больше энергии на квадратный метр, чем любая другая солнечная технология, утверждает производитель.

Британская компания Naked Energy разработала вакуумный гибридный солнечный коллектор VirtuPVT, который сочетает в себе солнечную фотоэлектрику и солнечную тепловую технологию, чтобы генерировать как электричество, так и тепло. Об этом пишет Renewable energy magazine.

VirtuPVT получил сертификацию от TÜV Rheinland

Сообщается, что технология VirtuPVT в три раза эффективнее традиционных фотоэлектрических панелей. Она уже используется по всей Великобритании в таких знаковых зданиях, как Британская библиотека и первое в Великобритании офисное здание с положительным энергопотреблением Active Office в Суонси.

По данным издания, VirtuPVT — это первый вакуумный гибридный солнечный коллектор, получивший сертификацию от TÜV Rheinland. Речь идет об одной из ведущих организаций в мире по испытаниям и сертификации.

Солнечный коллектор, VirtuPVT, фото Fullscreen
Солнечный коллектор VirtuPVT
Фото: Naked Energy

В процессе испытаний выяснилось, что VirtuPVT может выдерживать внутренние температуры от -40°C до 240°C, а также экстремальные погодные условия, такие как град, мороз, сильный дождь и даже пожар, и при этом соответствовать самым высоким стандартам.

Важно
Создана необычная солнечная панель "зигзаг": она умеет не только вырабатывать энергию

"Знать, что наш продукт сертифицирован как лучший из лучших в солнечной промышленности, невероятно приятно и приятно. Аппаратное обеспечение требует много времени и денег, чтобы сделать его правильным, и потребовалась большая тяжелая работа, чтобы достичь этого, и я невероятно горжусь командой Naked Energy", — заявил генеральный директор Naked Energy Кристоф Уильямс.

На официальном сайте Naked Energy говорится, что VirtuPVT был разработан с учетом потребностей коммерческих и промышленных потребителей. Производитель сосредоточился на учреждениях с постоянным спросом на горячую воду и тепло, таких как гостиницы, многоквартирные дома, социальное жилье, школы, больницы, предприятия по производству продуктов питания и напитков (F&B), текстильные и бумажные производства.

"Продукция Virtu генерирует больше энергии на квадратный метр, чем любая другая солнечная технология. Она идеально подходят для потребителей с высоким потреблением энергии, особенно тех, у кого мало места для традиционной солнечной энергии", — отметили в Naked Energy.

Напомним, мужчина из Черниговской области оборудовал у себя во дворе систему альтернативных источников энергии, которая включает солнечный коллектор для нагрева воды, ветрогенератор и солнечные панели.

Также сообщалось, что в поселке Сосница Корюковкого района Черниговской области установили солнечные панели на крыше больницы и на территории водоканала.