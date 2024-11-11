Лучше обычных панелей: гибридный солнечный коллектор обеспечит и светом, и теплом (видео)

Коллектор VirtuPVT генерирует больше энергии на квадратный метр, чем любая другая солнечная технология, утверждает производитель.

Британская компания Naked Energy разработала вакуумный гибридный солнечный коллектор VirtuPVT, который сочетает в себе солнечную фотоэлектрику и солнечную тепловую технологию, чтобы генерировать как электричество, так и тепло. Об этом пишет Renewable energy magazine.

VirtuPVT получил сертификацию от TÜV Rheinland

Сообщается, что технология VirtuPVT в три раза эффективнее традиционных фотоэлектрических панелей. Она уже используется по всей Великобритании в таких знаковых зданиях, как Британская библиотека и первое в Великобритании офисное здание с положительным энергопотреблением Active Office в Суонси.

По данным издания, VirtuPVT — это первый вакуумный гибридный солнечный коллектор, получивший сертификацию от TÜV Rheinland. Речь идет об одной из ведущих организаций в мире по испытаниям и сертификации.

Солнечный коллектор VirtuPVT Фото: Naked Energy

В процессе испытаний выяснилось, что VirtuPVT может выдерживать внутренние температуры от -40°C до 240°C, а также экстремальные погодные условия, такие как град, мороз, сильный дождь и даже пожар, и при этом соответствовать самым высоким стандартам.

Важно

Создана необычная солнечная панель "зигзаг": она умеет не только вырабатывать энергию

"Знать, что наш продукт сертифицирован как лучший из лучших в солнечной промышленности, невероятно приятно и приятно. Аппаратное обеспечение требует много времени и денег, чтобы сделать его правильным, и потребовалась большая тяжелая работа, чтобы достичь этого, и я невероятно горжусь командой Naked Energy", — заявил генеральный директор Naked Energy Кристоф Уильямс.

На официальном сайте Naked Energy говорится, что VirtuPVT был разработан с учетом потребностей коммерческих и промышленных потребителей. Производитель сосредоточился на учреждениях с постоянным спросом на горячую воду и тепло, таких как гостиницы, многоквартирные дома, социальное жилье, школы, больницы, предприятия по производству продуктов питания и напитков (F&B), текстильные и бумажные производства.

"Продукция Virtu генерирует больше энергии на квадратный метр, чем любая другая солнечная технология. Она идеально подходят для потребителей с высоким потреблением энергии, особенно тех, у кого мало места для традиционной солнечной энергии", — отметили в Naked Energy.

Напомним, мужчина из Черниговской области оборудовал у себя во дворе систему альтернативных источников энергии, которая включает солнечный коллектор для нагрева воды, ветрогенератор и солнечные панели.

Также сообщалось, что в поселке Сосница Корюковкого района Черниговской области установили солнечные панели на крыше больницы и на территории водоканала.