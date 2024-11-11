Краще за звичайні панелі: гібридний сонячний колектор забезпечить і світлом, і теплом (відео)

Колектор VirtuPVT генерує більше енергії на квадратний метр, ніж будь-яка інша сонячна технологія, стверджує виробник.

Британська компанія Naked Energy розробила вакуумний гібридний сонячний колектор VirtuPVT, який поєднує в собі сонячну фотоелектрику і сонячну теплову технологію, щоб генерувати як електрику, так і тепло. Про це пише Renewable energy magazine.

VirtuPVT отримав сертифікацію від TÜV Rheinland

Повідомляється, що технологія VirtuPVT втричі ефективніша за традиційні фотоелектричні панелі. Вона вже використовується по всій Великій Британії в таких знакових будівлях, як Британська бібліотека і перша у Великій Британії офісна будівля з позитивним енергоспоживанням Active Office в Суонсі.

За даними видання, VirtuPVT — це перший вакуумний гібридний сонячний колектор, який отримав сертифікацію від TÜV Rheinland. Йдеться про одну з провідних організацій у світі з випробувань і сертифікації.

Сонячний колектор VirtuPVT Фото: Naked Energy

У процесі випробувань з'ясувалося, що VirtuPVT може витримувати внутрішні температури від -40°C до 240°C, а також екстремальні погодні умови, як-от град, мороз, сильний дощ і навіть пожежа, і водночас відповідати найвищим стандартам.

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"Знати, що наш продукт сертифікований як найкращий із найкращих у сонячній промисловості, неймовірно приємно і приємно. Апаратне забезпечення вимагає багато часу і грошей, щоб зробити його правильним, і знадобилася велика важка робота, щоб досягти цього, і я неймовірно пишаюся командою Naked Energy", — заявив генеральний директор Naked Energy Крістоф Вільямс.

На офіційному сайті Naked Energy йдеться про те, що VirtuPVT було розроблено з огляду на потреби комерційних і промислових споживачів. Виробник зосередився на установах з постійним попитом на гарячу воду і тепло, таких як готелі, багатоквартирні будинки, соціальне житло, школи, лікарні, підприємства з виробництва продуктів харчування і напоїв (F&B), текстильні та паперові виробництва.

"Продукція Virtu генерує більше енергії на квадратний метр, ніж будь-яка інша сонячна технологія. Вона ідеально підходять для споживачів з високим споживанням енергії, особливо тих, у кого мало місця для традиційної сонячної енергії", — зазначили в Naked Energy.

Нагадаємо, чоловік із Чернігівської області обладнав у себе на подвір'ї систему альтернативних джерел енергії, що включає сонячний колектор для нагріву води, вітрогенератор і сонячні панелі.

Також повідомлялося, що в селищі Сосниця Корюківського району Чернігівської області встановили сонячні панелі на даху лікарні та на території водоканалу.