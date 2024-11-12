Apple может позавидовать: Samsung готовит к выпуску смартфон со съемным аккумулятором

Телефон Galaxy XCover8 Pro будет иметь аккумулятор емкостью 4050 мАч, процессор Snapdragon 778G и двойную камеру.

Samsung готовит к выпуску новую модель в линейке Galaxy XCover, которая, скорее всего, будет называться Galaxy XCover8 Pro. Об том пишет 91Mobiles.

По данным Индийского бюро сертификации (BIS), смартфон с номером модели SM-G766B должен быть оснащен съемной батареей, которая сохранит полезную функцию предшественников серии. Учитывая, что XCover7 был SM-G556B, а XCover6 Pro — SM-G736B, новый номер модели логично указывает на XCover8 Pro.

Прочная линейка среднего класса от Samsung дебютировала в Индии с Galaxy XCover 7 в феврале этого года. Теперь ожидается, что южнокорейский бренд объявит о преемнике Galaxy XCover 6 Pro, выпущенном в 2022 году, но не в этой стране.

Это также расширит линейку XCover. Аккумулятор следующего поколения Galaxy XCover 8 Pro был замечен на сайте сертификации Бюро индийских стандартов (BIS).

Это намекает на возможное появление устройства на рынке в ближайшем будущем. Напомним, XCover 7 был запущен в Индии после своего дебюта на мировых рынках.

Samsung Galaxy XCover 8 Pro получит обновления и улучшения по сравнению с XCover 6 Pro. Линейка XCover южнокорейского бренда уже известна своей прочностью и сертификатами военного уровня. Точные характеристики устройства следующего поколения пока остаются в тайне.

Характеристики Samsung Galaxy XCover 6 Pro

Дисплей: Galaxy XCover 6 Pro имеет 6,6-дюймовый FHD+ дисплей с частотой обновления 120 Гц. Он оснащен Gorilla Glass Victus+ и повышенной чувствительностью к касанию.

Galaxy XCover 6 Pro имеет 6,6-дюймовый FHD+ дисплей с частотой обновления 120 Гц. Он оснащен Gorilla Glass Victus+ и повышенной чувствительностью к касанию. Прочность: Имеет класс защиты IP68, а также сертифицирован по стандарту MIL-STD 810H. Весит 235 граммов и имеет программируемую кнопку "нажми и говори".

Имеет класс защиты IP68, а также сертифицирован по стандарту MIL-STD 810H. Весит 235 граммов и имеет программируемую кнопку "нажми и говори". Процессор, оперативная память и хранилище: XCover 6 Pro оснащен процессором Snapdragon 778G в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

XCover 6 Pro оснащен процессором Snapdragon 778G в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор: Устройство оснащено аккумуляторной батареей емкостью 4050 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт.

Устройство оснащено аккумуляторной батареей емкостью 4050 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт. Камеры: XCover 6 Pro имеет основной датчик на 50 МП вместе с ультраширокоугольным модулем на 8 МП. Есть фронтальная камера для селфи на 13 МП.

XCover 6 Pro имеет основной датчик на 50 МП вместе с ультраширокоугольным модулем на 8 МП. Есть фронтальная камера для селфи на 13 МП. Связь и ПО: Есть поддержка 5G, порт USB-C и разъем для наушников. Телефон работает на ОС Android 12.

Ранее ми писали, что Samsung Galaxy A55 оказался лучше, чем iPhone 16 Pro Max. Новый Samsung Galaxy A55 лидирует в рейтингах смартфонов, превосходя такие флагманские смартфоны, как Galaxy S24 Ultra, Oppo Find X8 Pro и iPhone 16 Pro Max.