В Китае создали крупнейшую в мире перовскитную солнечную панель мощностью 450 Вт (фото)

Новый солнечный модуль занимает 2,8 квадратных метров и имеет эффективность преобразования энергии 16,1%, утверждает производитель.

Китайская компания UtmoLight разработала перовскитный солнечный модуль с эффективностью преобразования энергии 16,1% и мощностью 450 Вт. Об этом пишет портал pv magazine.

Сообщается, что новый солнечный модуль имеет напряжение разомкнутой цепи 190,7 В, ток короткого замыкания 3,19 и коэффициент заполнения 73,7%. Производитель позиционирует продукт, как самую большую из доступных сегодня перовскитных фотоэлектрических панелей.

UtmoLight создала перовскитную солнечную панель мощностью 450 Вт Фото: UtmoLight

"Эта панель в настоящее время является крупнейшим перовскитным фотоэлектрическим модулем, доступным на рынке", — заявил вице-президент UtmoLight Ван Сюэге.

По данным компании, панель занимает площадь 2,8 квадратных метров и использует двойную стеклянную инкапсуляцию. UtmoLight модернизировала свою производственную линию, интегрировав новые технологии и оборудование для обработки более крупных объемов.

Важно

Прощай, перовскит из России: первая алмазная солнечная панель покоряет мир

"UtmoLight независимо разработала комплекс основных технологий для крупномасштабной кристаллизации перовскитных пленок, создав полнофункциональное промышленное решение", — подчеркнул Ван Сюэге.

По словам представителя UtmoLight, компания планирует продолжить оптимизацию производственной линии, нарастить мощность, повысить производительность и получить сертификацию продукции.

Напомним, китайская компания CHN Energy успешно подключила к сети первую партию солнечных батарей в рамках строительства морской солнечной электростанции мощностью 1 гигаватт в районе Кэньли провинции Шаньдун.

Также сообщалось, что американская компания Nautilus Solar Energy заявила о запуске проекта солнечной электростанции Sanford CGA Community Solar Project мощностью 7 МВт на рекультивационной площадке в Сэнфорде, штат Мэн.