У Китаї створили найбільшу у світі перовскітну сонячну панель потужністю 450 Вт (фото)
Новий сонячний модуль займає 2,8 квадратного метра і має ефективність перетворення енергії 16,1%, стверджує виробник.
Китайська компанія UtmoLight розробила перовскітний сонячний модуль з ефективністю перетворення енергії 16,1% і потужністю 450 Вт. Про це пише портал pv magazine.
Повідомляється, що новий сонячний модуль має напругу розімкнутого ланцюга 190,7 В, струм короткого замикання 3,19 і коефіцієнт заповнення 73,7%. Виробник позиціонує продукт як найбільшу з доступних на сьогодні перовскітних фотоелектричних панелей.
"Ця панель наразі є найбільшим перовскітним фотоелектричним модулем, доступним на ринку", — заявив віцепрезидент UtmoLight Ван Сюеге.
За даними компанії, панель займає площу 2,8 квадратного метра і використовує подвійну скляну інкапсуляцію. UtmoLight модернізувала свою виробничу лінію, інтегрувавши нові технології та обладнання для обробки більших обсягів.
"UtmoLight незалежно розробила комплекс основних технологій для великомасштабної кристалізації перовскітних плівок, створивши повнофункціональне промислове рішення", — наголосив Ван Сюеге.
За словами представника UtmoLight, компанія планує продовжити оптимізацію виробничої лінії, наростити потужність, підвищити продуктивність і отримати сертифікацію продукції.
Нагадаємо, китайська компанія CHN Energy успішно під'єднала до мережі першу партію сонячних батарей у межах будівництва морської сонячної електростанції потужністю 1 гігават у районі Кеньлі провінції Шаньдун.
Також повідомлялося, що американська компанія Nautilus Solar Energy заявила про запуск проєкту сонячної електростанції Sanford CGA Community Solar Project потужністю 7 МВт на рекультиваційному майданчику в Сенфорді, штат Мен.