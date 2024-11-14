У Китаї створили найбільшу у світі перовскітну сонячну панель потужністю 450 Вт (фото)

Новий сонячний модуль займає 2,8 квадратного метра і має ефективність перетворення енергії 16,1%, стверджує виробник.

Китайська компанія UtmoLight розробила перовскітний сонячний модуль з ефективністю перетворення енергії 16,1% і потужністю 450 Вт. Про це пише портал pv magazine.

Повідомляється, що новий сонячний модуль має напругу розімкнутого ланцюга 190,7 В, струм короткого замикання 3,19 і коефіцієнт заповнення 73,7%. Виробник позиціонує продукт як найбільшу з доступних на сьогодні перовскітних фотоелектричних панелей.

UtmoLight створила перовскітну сонячну панель потужністю 450 Вт Фото: UtmoLight

"Ця панель наразі є найбільшим перовскітним фотоелектричним модулем, доступним на ринку", — заявив віцепрезидент UtmoLight Ван Сюеге.

За даними компанії, панель займає площу 2,8 квадратного метра і використовує подвійну скляну інкапсуляцію. UtmoLight модернізувала свою виробничу лінію, інтегрувавши нові технології та обладнання для обробки більших обсягів.

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"UtmoLight незалежно розробила комплекс основних технологій для великомасштабної кристалізації перовскітних плівок, створивши повнофункціональне промислове рішення", — наголосив Ван Сюеге.

За словами представника UtmoLight, компанія планує продовжити оптимізацію виробничої лінії, наростити потужність, підвищити продуктивність і отримати сертифікацію продукції.

Нагадаємо, китайська компанія CHN Energy успішно під'єднала до мережі першу партію сонячних батарей у межах будівництва морської сонячної електростанції потужністю 1 гігават у районі Кеньлі провінції Шаньдун.

Також повідомлялося, що американська компанія Nautilus Solar Energy заявила про запуск проєкту сонячної електростанції Sanford CGA Community Solar Project потужністю 7 МВт на рекультиваційному майданчику в Сенфорді, штат Мен.