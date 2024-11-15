Испытаны на войне в Украине: США включат в программу Replicator новые дроны (фото)

По словам генерал-майора армии США Рэнди Джорджа, война в Украине показала ценность небольших, легко поражаемых БПЛА на поле боя.

В программу Пентагона Replicator добавят новую партию беспилотных летательных аппаратом, минимум один из которых применяют Силы обороны Украины в войне против Российской Федерации. Об этом пишет Defense One со ссылкой на заявление заместителя министра обороны США Кэтлин Хикс.

Как отмечают в издании оборонная программа Replicator направлена на ускорение развертывания дешевых автономных систем. По данным Пентагона, проект планируют пополнить воздушными и морскими беспилотниками, а также интегрированными программными средствами, которые повысят автономность и устойчивость других систем.

Среди дронов, которые планируют включить в Replicator, упоминаются Ghost-X от Anduril Industries, Performance Drone Works C-100, а также секретные беспилотники, включающие "недорогие ударные устройства большой дальности и морские беспилотные системы".

Ghost-X от Anduril Industries Фото: Anduril Industries

Как отмечают в издании, Ghost-X и C-100 уже являются частью программы по малым беспилотным летательным аппаратам на уровне роты Сухопутных войск США. Кроме того, дроны Ghost-X используются военнослужащими ВСУ с первых недель полномасштабной войны в Украине.

"Украина продемонстрировала ценность небольших, легко поражаемых беспилотников на поле боя", — подчеркнул генерал-майор армии США Рэнди Джордж.

Ghost-X от Anduril Industries Фото: Anduril Industries

Сообщается, что столкновение Ghost-X с передовыми российскими средствами РЭБ помогло Anduril разработать методы противодействия, которые можно использовать против Китая. Например, по словам источника издания, компания разработала ячеистые сети, позволяющие роям БПЛА обмениваться данными даже в условиях сильных помех. Высокий уровень автономности дронов также помогает им избегать воздействия средств РЭБ и ракет-перехватчиков.

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"Допустим, я передаю сообщения, и вдруг русские запускают РЭБ. Дрон может сказать: "Хорошо, я ожидал этого. Я даже не собираюсь идти на запасные позиции. Я полечу сюда. Я пойду туда, где их глушилка — которую я могу триангулировать — больше не будет влиять на мою связь". Таким образом, вы получаете все эти сети, которые физически изменяют свою геометрию, чтобы быть устойчивыми к помехам", — объяснил собеседник издания.

Напомним, представители Пентагона оценили стоимость проекта Replicator, заявив, что оборонная инициатива обойдется в 1 млрд долларов США.

Также сообщалось, что Replicator столкнулся с рядом трудностей, в частности программа требует внедрения инноваций, а Пентагон не всегда готов их поддерживать.