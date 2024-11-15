Випробувані на війні в Україні: США включать у програму Replicator нові дрони (фото)

За словами генерал-майора армії США Ренді Джорджа, війна в Україні показала цінність невеликих БПЛА, які легко вражаються, на полі бою.

У програму Пентагону Replicator додадуть нову партію безпілотних літальних апаратів, щонайменше один з яких застосовують Сили оборони України у війні проти Російської Федерації. Про це пише Defense One з посиланням на заяву заступника міністра оборони США Кетлін Гікс.

Як зазначають у виданні, оборонна програма Replicator спрямована на прискорення розгортання дешевих автономних систем. За даними Пентагону, проєкт планують поповнити повітряними і морськими безпілотниками, а також інтегрованими програмними засобами, що підвищать автономність і стійкість інших систем.

Серед дронів, які планують включити в Replicator, згадуються Ghost-X від Anduril Industries, Performance Drone Works C-100, а також секретні безпілотники, що включають "недорогі ударні пристрої великої дальності і морські безпілотні системи".

Ghost-X від Anduril Industries Фото: Anduril Industries

Як зазначають у виданні, Ghost-X і C-100 вже є частиною програми з малих безпілотних літальних апаратів на рівні роти Сухопутних військ США. Крім того, дрони Ghost-X використовуються військовослужбовцями ЗСУ з перших тижнів повномасштабної війни в Україні.

"Україна продемонструвала цінність невеликих, легко вражаючих безпілотників на полі бою", — підкреслив генерал-майор армії США Ренді Джордж.

Ghost-X від Anduril Industries Фото: Anduril Industries

Повідомляється, що зіткнення Ghost-X з передовими російськими засобами РЕБ допомогло Anduril розробити методи протидії, які можна використовувати проти Китаю. Наприклад, за словами джерела видання, компанія розробила ніздрюваті мережі, що дозволяють роям БПЛА обмінюватися даними навіть в умовах сильних перешкод. Високий рівень автономності дронів також допомагає їм уникати впливу засобів РЕБ і ракет-перехоплювачів.

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Армія США випробувала дрони Ghost-X з підвищеною автономністю та машинним зором

"Припустимо, я передаю повідомлення, і раптом росіяни запускають РЕБ. Дрон може сказати: "Добре, я очікував цього. Я навіть не збираюся йти на запасні позиції. Я полечу сюди. Я піду туди, де їхня глушилка — яку я можу тріангулювати — більше не впливатиме на мій зв'язок". Таким чином, ви отримуєте всі ці мережі, які фізично змінюють свою геометрію, щоб бути стійкими до перешкод", — пояснив співрозмовник видання.

Нагадаємо, представники Пентагону оцінили вартість проекту Replicator, заявивши, що оборонна ініціатива обійдеться в 1 млрд доларів США.

Також повідомлялося, що Replicator зіткнувся з низкою труднощів, зокрема програма вимагає впровадження інновацій, а Пентагон не завжди готовий їх підтримувати.