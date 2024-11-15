Очистка кэша на Android-смартфоне: почему каждый пользователь должен это сделать

Веб-браузер собирает множество файлов, изображений и данных с веб-сайтов, но многие из них не должны занимать место в телефоне.

В файлах cookie и кэше браузера много информации, которая не нужна и даже может представлять риск для конфиденциальности. Об этом пишет CNET.

Данные, хранящиеся в файлах cookie и кэше, могут быть полезны в некоторых случаях. Это то, что позволяет быстро загружать часто посещаемые веб-сайты и позволяет оставаться в учетных записях.

Многое из того, что в конечном итоге накапливается в ваших cookies и кэше, — это просто мусор. Часть этого могла прийти со случайных веб-сайтов. Другие, похоже, активно отслеживают историю просмотра, помогая показывать рекламу на основе покупок в интернете.

Google Chrome

Можно легко удалить файлы cookie и кэш из Android-версии Google Chrome, сначала нажав кнопку "Дополнительно" в правом верхнем углу браузера, обозначенную столбцом из трех точек, затем нажав "История", затем "Удалить данные о просмотре". Также можно получить к ней доступ из меню настроек Chrome, нажав "Конфиденциальность и безопасность", а затем "Удалить данные о просмотре".

Chrome также предлагает базовые и расширенные настройки для очистки истории просмотров, файлов cookie и данных сайтов, а также кэшированных изображений и файлов.

Можно использовать раскрывающийся список "Диапазон времени", чтобы выбрать, удалить ли всю историю или выбрать период от последних 24 часов до последних четырех недель. Нажатие "Дополнительно" также предоставит доступ к удалению сохраненных паролей, данных форм автозаполнения и настроек сайта. После выбора того, что нужно удалить, нужно нажать синюю кнопку "Очистить данные".

Также можно получить дополнительный запрос в случае, если Chrome посчитает определенные веб-сайты "важными" и в этом случае будет возможность подтвердить это перед очисткой. В противном случае Chrome немедленно приступит к очистке в соответствии с вашими инструкциями.

Подробнее: Стоит отказаться от Google Chrome и использовать вместо него этот браузер, ориентированный на конфиденциальность

Samsung Internet

Существует два разных способа очистки кэша и файлов cookie браузера Samsung Internet. Можно выполнить очистку из самого браузера или через приложение "Настройки" телефона.

Чтобы очистить в приложении браузера Samsung Internet, сначала нажмите кнопку "Параметры" в правом нижнем углу, представленную тремя горизонтальными линиями, затем "Настройки"; прокрутите вниз и нажмите "Личные данные браузера", затем нажмите "Удалить данные браузера", чтобы открыть меню параметров для удаления.

Можно также очистить историю браузера, историю форм и поиска, файлы cookie и данные сайтов, кэшированные изображения и файлы, пароли и формы автозаполнения в любой комбинации. После нажатия "Удалить данные", поступит запрос на подтверждение своего выбора перед удалением.

Использование самого браузерного приложения обеспечивает наибольшую настройку того, что вы хотите удалить. Чтобы получить доступ к аналогичным параметрам из меню настроек телефона, откройте приложение "Настройки" и нажмите "Приложения", затем прокрутите вниз и нажмите "Интернет Samsung", а затем "Хранилище и кэш".

На экране "Хранилище" будут показаны отдельные опции "Очистить кэш" и "Очистить хранилище". Нажатие "Очистить кэш" немедленно удалит кэш, но "Очистить хранилище" выводит сообщение с предупреждением о том, что все данные приложения будут удалены навсегда, включая файлы, настройки, учетные записи и базы данных.

Хотя он не определяет файлы cookie, этот "ядерный" подход должен удалить все оставшиеся данные, позволяя вам перезапустить браузер Samsung Internet, как будто он совершенно новый.

Подробнее: Следует изменить эти настройки Android, чтобы максимально эффективно использовать свой телефон

Mozilla Firefox

Как и в случае с Google Chrome, можно очистить кэш из приложения Mozilla Firefox для Android. Чтобы получить доступ к этой функции, нажмите кнопку "Дополнительно" справа от адресной строки, снова обозначенную тремя вертикально выровненными точками. Затем нужно нажать "Настройки" и прокрутить вниз до пункта "Удалить данные о просмотре".

Из трех браузеров, которые мы здесь обсуждаем, Firefox дает вам больше всего опций в меню "Удалить данные браузера", позволяя вам также удалить любые существующие Открытые вкладки, Историю браузера, Разрешения для сайтов и даже папку Загрузки. Эти опции идут вместе с Файлами cookie и побочными данными и Кэшированными изображениями и файлами. В этом браузере можно более конкретно указать, какой тип данных вы хотите удалить.

А в Firefox есть дополнительная опция для тех, кто не хочет сохранять данные о просмотре после того, как они закончили использовать приложение. Внутри настроек есть опция "Удалить данные о просмотре" при выходе, которая предписывает Firefox стирать любую комбинацию этих же настроек каждый раз, когда вы выходите из приложения. Это полезная функция, чтобы избежать случайной передачи истории браузера тому, кто мог украсть или иным образом получить доступ к телефону.

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