Стали известны самые продаваемые смартфоны второй половины 2024 года: рейтинг

Согласно новым данным, iPhone 15 стал самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале 2024 года, но и Samsung Galaxy не уступает лидерских позиций.

Samsung доминирует в списке 10-ти самых продаваемых смартфонов 2024 года. За ним следует Apple с четырьмя iPhone и Xiaomi с одним Redmi. Об этом пишет The National News.

Серия Galaxy A от Samsung заняла четыре места в списке 10 лучших благодаря более широкому присутствию в разных регионах и фокусировке на более крупных сегментах клиентов в начальном и среднем ценовых диапазонах", — сообщает Counterpoint Research.

Samsung эффективно позиционировала эти устройства с конкурентоспособными ценами и более длительной поддержкой программного обеспечения.

Базовая модель Galaxy S24 заняла 10-е место, оставаясь в первой десятке третий квартал подряд. Продажи серии Galaxy S24 были в основном обусловлены сильным маркетинговым фокусом на ее генеративных возможностях ИИ, говорится в отчете.

Растущее предпочтение потребителей смартфонам высокого класса постепенно сокращает разрыв в доле рынка между базовой и Pro-версиями iPhone. Растущее предпочтение потребителей высококлассным смартфонам постепенно сокращает разрыв в доле рынка между базовой и Pro-версиями iPhone. Об этом сообщает Counterpoint Research.

Примечательно, что впервые в третьем квартале половина от общего объема продаж iPhone пришлась на версии Pro. Этот сдвиг помогает Apple стимулировать продажи более дорогих устройств.

"Кроме того, потребители выбирают новейшие iPhone, особенно на развивающихся рынках, что еще больше способствует более высоким продажам Apple. Эта тенденция поддерживается привлекательными схемами финансирования и предложениями по обмену, что делает новейшие iPhone более доступными для более широкого диапазона доходов".

Согласно отдельному исследованию Counterpoint Research, проведенному в этом месяце, мировые поставки смартфонов выросли на 2% в третьем квартале 2024 года в годовом исчислении благодаря восстановлению макроэкономических условий и потребительского спроса.

Доходы отрасли ускорились на 10% в год, достигнув самого высокого уровня за квартал в сентябре, поскольку поставки увеличились на 2% и достигли около 307 млн единиц. Однако Counterpoint не предоставила оценок фактической стоимости дохода.

Apple добилась рекордного квартала по выручке от продаж смартфонов в мире благодаря новой линейке iPhone 16. Калифорнийская компания удерживала 43-процентную долю рынка по выручке за три месяца, закончившихся в сентябре. Ее главный конкурент Samsung Electronics занял второе место с 16%, за ним следуют китайские бренды Xiaomi, Oppo и Vivo, говорится в сообщении.

Redmi 13C от Xiaomi, пришедший на смену прошлогодней модели Redmi 12C, второй квартал подряд удерживает свое место в списке самых продаваемых смартфонов благодаря своей доступности и присутствию на развивающихся рынках.

"Apple и Samsung продолжают укреплять свои позиции в премиум-сегменте с помощью Apple Intelligence и Galaxy AI, что поможет им и дальше доминировать в этих рейтингах. Оба бренда используют GenAI как отличительный фактор в премиум-сегменте", — заявили в Counterpoint Research.

Рейтинг самых продаваемых смартфонов

iPhone 15 iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro Galaxy A15 4G Galaxy A15 5G Galaxy A35 5G Galaxy A05 iPhone 14 Redmi 13C 4G Galaxy S24

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