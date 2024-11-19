Сверхтонкий внешний аккумулятор Xiaomi получил рекордную емкость: какая она

Xiaomi утверждает, что батарея может зарядить смартфон до 40% всего за 30 минут, предлагая пользователям быстрое и портативное решение.

Xiaomi разместила на своем глобальном сайте новую модель повербанка под названием Ultra-Slim 5000mAh Power Bank. Об этом пишет Gizmo China. Эта новая модель сочетает в себе тонкий дизайн, солидную емкость и дополнительные функции безопасности.

Характеристики аккумулятора Xiaomi емкостью 5000 мАч

Ультратонкий внешний аккумулятор имеет тонкий профиль, толщина всего 10 мм, а вес 93 г. Компактная, похожая на карту форма и металлическая отделка делают его удобным аксессуаром для пассажиров, путешественников и пользователей гаджетов. Благодаря размерам 113 мм на 53 мм он легко помещается в сумки и карманы.

С литий-ионным аккумулятором емкостью 5000 мАч этот внешний аккумулятор обеспечивает баланс размера и мощности. Он поддерживает быструю зарядку 20 Вт через порт USB-C, что делает его совместимым с современными устройствами, такими как серия Xiaomi 14. Зарядка внешнего аккумулятора занимает около 105 минут при 18 Вт.

Устройство оснащено двухсторонней быстрой зарядкой, что позволяет быстро заряжать как внешний аккумулятор, так и подключенные устройства. Xiaomi утверждает, что может зарядить Xiaomi 14 до 40% всего за 30 минут, предлагая пользователям быстрое и портативное решение.

Функции безопасности

Xiaomi уделяет первостепенное внимание безопасности с девятью уровнями защиты цепи, включая защиту от перегрева, перезарядки и короткого замыкания. Внешний аккумулятор также безопасен для авиаперелетов, что гарантирует его перевозку без проблем с регулированием.

Доступность на рынке

Хотя Xiaomi разместила информацию о внешнем аккумуляторе на своем глобальном сайте, информация о его цене и доступности пока не подтверждена.

Из других новостей, Xiaomi выпустила Mijia Smart Steam Oven S1 30L, которая теперь доступна для предварительного заказа в Китае по цене 1599 юаней ($220). Эта печь предлагает четыре функции приготовления: выпечка, приготовление на пару, жарка на воздухе и медленное приготовление. Она может похвастаться емкостью 30 л, циркуляцией тепла на 360°, паровой системой мощностью 1600 Вт и точным контролем температуры.

Ранее мы писали о лучших смартфонах с аккумулятором 4000 мАч. Смартфоны с батареями емкостью 4000 мАч обеспечивают баланс мощности и производительности для использования в течение всего дня. Подходящие варианты можно найти у Apple, Motorola, OnePlus.