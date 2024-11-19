Надтонкий зовнішній акумулятор Xiaomi отримав рекордну ємність: яка вона

Xiaomi стверджує, що батарея може зарядити смартфон до 40% всього за 30 хвилин, пропонуючи користувачам швидке і портативне рішення.

Xiaomi розмістила на своєму глобальному сайті нову модель повербанка під назвою Ultra-Slim 5000mAh Power Bank. Про це пише Gizmo China. Ця нова модель поєднує в собі тонкий дизайн, солідну ємність і додаткові функції безпеки.

Характеристики акумулятора Xiaomi ємністю 5000 мАг

Ультратонкий зовнішній акумулятор має тонкий профіль, товщина всього 10 мм, а вага 93 г. Компактна, схожа на картку форма і металеве оздоблення роблять його зручним аксесуаром для пасажирів, мандрівників і користувачів гаджетів. Завдяки розмірам 113 мм на 53 мм він легко поміщається в сумки та кишені.

З літій-іонним акумулятором ємністю 5000 мАг цей зовнішній акумулятор забезпечує баланс розміру та потужності. Він підтримує швидку зарядку 20 Вт через порт USB-C, що робить його сумісним із сучасними пристроями, такими як серія Xiaomi 14. Заряджання зовнішнього акумулятора займає близько 105 хвилин при 18 Вт.

Пристрій оснащений двосторонньою швидкою зарядкою, що дає змогу швидко заряджати як зовнішній акумулятор, так і підключені пристрої. Xiaomi стверджує, що може зарядити Xiaomi 14 до 40% всього за 30 хвилин, пропонуючи користувачам швидке і портативне рішення.

Функції безпеки

Xiaomi приділяє першочергову увагу безпеці з дев'ятьма рівнями захисту ланцюга, включно із захистом від перегріву, перезарядки та короткого замикання. Зовнішній акумулятор також безпечний для авіаперельотів, що гарантує його перевезення без проблем з регулюванням.

Доступність на ринку

Хоча Xiaomi розмістила інформацію про зовнішній акумулятор на своєму глобальному сайті, інформація про його ціну і доступність поки не підтверджена.

З інших новин, Xiaomi випустила Mijia Smart Steam Oven S1 30L, яка тепер доступна для попереднього замовлення в Китаї за ціною 1599 юанів ($220). Ця піч пропонує чотири функції приготування: випічка, приготування на парі, смаження на повітрі і повільне приготування. Вона може похвалитися ємністю 30 л, циркуляцією тепла на 360°, паровою системою потужністю 1600 Вт і точним контролем температури.

Раніше ми писали про найкращі смартфони з акумулятором 4000 мАг. Смартфони з батареями ємністю 4000 мАг забезпечують баланс потужності та продуктивності для використання протягом усього дня. Відповідні варіанти можна знайти в Apple, Motorola, OnePlus.