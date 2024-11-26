Ученые создали ИИ-устройство, которое работает на солнечной энергии: что известно

По мнению исследователей новая технология может быть полезна в области мониторинга здоровья, наблюдения и автомобильных технологий.

Команда ученых из Токийского научного университета создали устройство на основе солнечных элементов с автономным питанием, имитирующее поведение синапсов человека, для обработки данных искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет pv magazine.

По словам исследователей, устройство может ускорить разработки энергоэффективных ИИ-датчиков в таких сферах, как мониторинг здоровья, наблюдение и автомобильные технологии. Благодаря солнечной батарее потребляемая мощность технологии составляет 1% от той, что требуется обычным системам.

Демонстрация задачи распознавания движения с использованием системы с синаптическим устройством Фото: Токийский университет

"Мы впервые в мире продемонстрировали, что разработанное устройство может работать с очень низким энергопотреблением и при этом идентифицировать движения человека с высокой точностью", — подчеркнул Такаши Икуно.

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Сообщается, что ученые изготовили синаптическое устройство на основе солнечных элементов, чувствительных к красителю. Разработка демонстрирует синаптические особенности, такие как облегчение парных импульсов и угнетение парных импульсов, в ответ на интенсивность света.

"Вдохновившись феноменом послесвечения глаза, мы разработали новое оптоэлектронное синаптическое устройство, которое может служить вычислительной основой для энергосберегающих оптических датчиков на основе ИИ", — рассказал один из руководителей исследования Такаши Икуно.

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