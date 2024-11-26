Учені створили ШІ-пристрій, який працює на сонячній енергії: що відомо

На думку дослідників, нова технологія може бути корисною в галузі моніторингу здоров'я, спостереження та автомобільних технологій.

Команда вчених із Токійського наукового університету створили пристрій на основі сонячних елементів з автономним живленням, що імітує поведінку синапсів людини, для оброблення даних штучного інтелекту (ШІ). Про це пише pv magazine.

За словами дослідників, пристрій може прискорити розроблення енергоефективних ШІ-датчиків у таких сферах, як моніторинг здоров'я, спостереження та автомобільні технології. Завдяки сонячній батареї споживана потужність технології становить 1% від тієї, що потрібна звичайним системам.

Демонстрація задачі розпізнавання руху з використанням системи із синаптичним пристроєм Фото: Токійський університет

"Ми вперше у світі продемонстрували, що розроблений пристрій може працювати з дуже низьким енергоспоживанням і водночас ідентифікувати рухи людини з високою точністю", — наголосив Такаші Ікуно.

Важливо

"Буде "Фукусіма" штучного інтелекту": які небезпеки та проблеми очікують людство

Повідомляється, що вчені виготовили синаптичний пристрій на основі сонячних елементів, чутливих до барвника. Розробка демонструє синаптичні особливості, як-от полегшення парних імпульсів і пригнічення парних імпульсів, у відповідь на інтенсивність світла.

"Надихнувшись феноменом післясвітіння ока, ми розробили новий оптоелектронний синаптичний пристрій, який може слугувати обчислювальною основою для енергозберігальних оптичних датчиків на основі ШІ", — розповів один із керівників дослідження Такаші Ікуно.

Нагадаємо, японська компанія Science Co готується представити на виставці Osaka Kansai Expo у квітні незвичайну душову кабіну зі ШІ, що отримала назву Mirai Ningen Sentakuki.

Також повідомлялося, що оператор стільникового зв'язку у Великій Британії, Virgin Media O2, представив нестандартний підхід до боротьби з телефонними шахраями за допомогою чатбота зі ШІ на ім'я "Дейзі", який представляється бабусею.