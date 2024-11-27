Как починить смартфон, если его экран стал черно-белым: практические советы

Все телефоны, от бюджетных Android-моделей до iPhone, могут иметь проблемы с дисплеем. Однако есть способы это исправить.

Иногда изображения на дисплее смартфона становятся монохромными. Эта проблема не является специфической для операционной системы Android или iOS. Так что советы от Android Police пригодятся пользователям самых разных гаджетов.

Временный сбой ОС или любого приложения

Есть несколько причин, по которым экран телефона становится черно-белым. Например, если возникает временная проблема с ОС или каким-нибудь приложением. Простая перезагрузка может вернуть цвет на телефон:

Перезагрузить телефон, удерживая кнопку питания. Когда появится меню выключения питания, выбрать "Перезагрузить".

Все устройства под управлением Android 9 и выше имеют функцию спящего режима. При активации эта функция делает дисплей черно-белым, чтобы защитить ваши глаза и циркадный ритм. Активация спящего режима на телефоне и ношение часов Samsung с настроенным спящим режимом может вызвать вашу проблему. Изменение настроек на часах может включить спящий режим на телефоне, если войти в одну и ту же учетную запись Samsung на обоих.

Перейти в Настройки Прокрутить вниз и выбрать Режимы и процедуры Выбрать "Сон" Проверить, включен ли режим сна Если включен режим сна, проверить, включен ли параметр "Оттенки серого" в разделе "Другие действия" Нажать "Выключить", чтобы выйти из спящего режима и вернуть цвет на телефон Нажать "Другие действия", чтобы использовать спящий режим без черно-белого дисплея. Нажать на знак "минус" ( — ) рядом с пунктом "Оттенки серого". Нажать на "Готово"

Если это новое приложение и замечаете черно-белый экран, то причиной может быть именно это.

Открыть список приложений . Нажать и удерживать приложение. Нажать "Удалить" . Появится сообщение с названием приложения, спрашивающее, удалить ли это приложение. Выбрать OK .

Дисплей возвращается к цветному после его удаления, если проблема была в приложении. Одно из приложений является причиной, если нормальный цвет отображается в безопасном режиме.

Настройки экономии заряда батареи

Дисплеи "съедают" заряд батареи. Некоторые функции экономии батареи изменяют тему телефона и настройки дисплея, чтобы продлить срок службы батареи.

Открыть меню "Настройки" . Прокрутить вниз и выберите Аккумулятор .

Если режим энергосбережения включен, коснитесь переключателя рядом с пунктом "Энергосбережение", чтобы выключить его.

Включен темный режим

Темный режим уменьшает или устраняет синий свет, исходящий от дисплея. В результате некоторые приложения могут отображаться в черно-белом цвете.

Открыть меню "Настройки" Нажать "Дисплей" Нажать "Светлый", чтобы отключить темный режим. Нажать "Настройки темного режима", если запланировано включение темного режима в определенное время и вам необходимо его отключить. Установить переключатель Включить по расписанию , чтобы выключить (или включить) автоматическое переключение.

Включены настройки доступности оттенков серого

На телефонах Android предусмотрены различные настройки специальных возможностей, в том числе функция, которая делает дисплей черно-белым.

Открыть меню "Настройки" . Прокрутить вниз и выберите Доступность . Выбрать Улучшения зрения . Выбрать Настройка цвета . Нажать верхний переключатель, чтобы отключить регулировку цвета, если регулировка цвета включена при выбранном режиме "Оттенки серого".

Если указанные выше шаги не устраняют монохром, то это может быть более серьезная аппаратная проблема, требующая ремонта.

Ранее мы писали, как продлить срок службы аккумулятора смартфона. Реализация шести простых советов поможет максимально эффективно использовать телефон, гарантируя, что он проработает автономно дольше в течение дня.