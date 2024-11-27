Як полагодити смартфон, якщо його екран став чорно-білим: практичні поради

Усі телефони, від бюджетних Android-моделей до iPhone, можуть мати проблеми з дисплеєм. Однак є способи це виправити.

Іноді зображення на дисплеї смартфона стають монохромними. Ця проблема не є специфічною для операційної системи Android або iOS. Тож поради від Android Police стануть у пригоді користувачам найрізноманітніших гаджетів.

Тимчасовий збій ОС або будь-якої програми

Є кілька причин, через які екран телефона стає чорно-білим. Наприклад, якщо виникає тимчасова проблема з ОС або яким-небудь додатком. Просте перезавантаження може повернути колір на телефон:

Перезавантажити телефон, утримуючи кнопку живлення. Коли з'явиться меню вимкнення живлення, вибрати "Перезавантажити".

Усі пристрої під управлінням Android 9 і вище мають функцію сплячого режиму. Під час активації ця функція робить дисплей чорно-білим, щоб захистити ваші очі та циркадний ритм. Активація сплячого режиму на телефоні та носіння годинника Samsung з налаштованим сплячим режимом може спричинити вашу проблему. Зміна налаштувань на годиннику може увімкнути сплячий режим на телефоні, якщо увійти в один і той самий обліковий запис Samsung на обох.

Перейти в Налаштування. Прокрутити вниз і вибрати Режими та процедури . Вибрати "Сон" . Перевірити, чи ввімкнено режим сну. Якщо ввімкнено режим сну, перевірити, чи ввімкнено параметр "Відтінки сірого" в розділі "Інші дії" . Натиснути "Вимкнути", щоб вийти зі сплячого режиму і повернути колір на телефон. Натиснути "Інші дії", щоб використовувати сплячий режим без чорно-білого дисплея. Натиснути на знак "мінус" ( - ) поруч із пунктом "Відтінки сірого". Натиснути на "Готово".

Якщо це новий додаток і помічаєте чорно-білий екран, то причиною може бути саме це.

Відкрити список додатків. Натиснути й утримувати додаток. Натиснути "Видалити". З'явиться повідомлення з назвою програми, яке запитує, чи видалити цю програму. Вибрати OK.

Дисплей повертається до кольорового після його видалення, якщо проблема була в додатку. Один із застосунків є причиною, якщо нормальний колір відображається в безпечному режимі.

Налаштування економії заряду батареї

Дисплеї "з'їдають" заряд батареї. Деякі функції економії батареї змінюють тему телефону та налаштування дисплея, щоб продовжити термін служби батареї.

Відкрити меню "Налаштування". Прокрутити вниз і вибрати Акумулятор.

Якщо режим енергозбереження ввімкнено, торкніться перемикача поруч із пунктом "Енергозбереження", щоб вимкнути його.

Увімкнено темний режим

Темний режим зменшує або усуває синє світло, що виходить від дисплея. У результаті деякі програми можуть відображатися в чорно-білому кольорі.

Відкрити меню "Налаштування" . Натиснути "Дисплей" . Натиснути "Світлий", щоб вимкнути темний режим. Натиснути "Налаштування темного режиму", якщо заплановано ввімкнення темного режиму в певний час і вам необхідно його вимкнути. Встановити перемикач Увімкнути за розкладом, щоб вимкнути (або ввімкнути) автоматичне перемикання.

Увімкнено налаштування доступності відтінків сірого

На телефонах Android передбачені різні налаштування спеціальних можливостей, зокрема функція, яка робить дисплей чорно-білим.

Відкрити меню "Налаштування". Прокрутити вниз і вибрати Доступність. Вибрати Покращення зору. Вибрати Налаштування кольору. Натиснути верхній перемикач, щоб вимкнути регулювання кольору, якщо регулювання кольору ввімкнене за обраного режиму "Відтінки сірого".

Якщо зазначені вище кроки не усувають монохром, то це може бути більш серйозна апаратна проблема, яка потребує ремонту.

Раніше ми писали, як продовжити термін служби акумулятора смартфона. Реалізація шести простих порад допоможе максимально ефективно використовувати телефон, гарантуючи, що він пропрацює автономно довше протягом дня.