Украина жертвует новейшим шведским оружием ради усиления FPV-дронов, — Forbes

Украинские военные выбрасывают гранатометы АТ4 стоимостью около 3000 долларов, оставляя лишь гранаты. Оказалось, у этой тактики есть большие преимущества.

Одна из мастерских в Украине учит разбирать заряды от новых шведских противотанковых гранатометов AT4, чтобы вооружать ими дроны-камикадзе. На это обратило внимание издание Forbes.

Микроскопом забивают гвозди?

Изображения в соцсети X опубликовал канадский OSINT аналитик с ником Roy. На них показано, как раскрутить пусковую установку AT4 и извлечь из нее патрон вместе с кумулятивной боеголовкой гранаты M136. После чего в гильзе на расстоянии 1,5 см от переднего края делается пропил глубиной 2 мм, после чего она извлекается вместе с пороховыми зарядами. Откручивается узел киля-стабилизатора и механического взрывателя, а затем и усилитель.

Напоследок, основании взрывчатого вещества проделывается отверстие для установки электродетонатора. Если усилитель не откручивается, на него наклеивается втулка. Втулка заполняется взрывчатым веществом, и проделывается отверстие для детонатора. После этого боеголовка готова к установке на FPV-дрон.

Граната M136 AT4 Фото: cat-uxo.com

Forbes напоминает, что украинцы уже неоднократно демонстрировали свое умение по переработке устаревших боеприпасов для вооружения ударных коптеров. Однако АТ4 — это новое и вполне рабочее оружие стоимостью около 3000 долларов, вероятно, поставленное напрямую из США.

"Я думаю, украинцы считают, что неуправляемое оружие, которое стреляет плеча, имеет небольшую ценность", — прокомментировал Рой СМИ.

США поставили Украине более 100 000 единиц неуправляемого противотанкового оружия, которое стреляет с плеча. Это прямые потомки оригинальной 3,5-дюймовой ракетной установки М-1 времен Второй мировой войны, известной под прозвищем "Базука". АТ4 является последним поколением этого оружия и использует кумулятивные заряды, эффективные для пробития брони.

Шведский гранатомет АТ4 от Saab Фото: cat-uxo.com

Преимущества дронов перед гранатометами

Однако он же в своих постах признал, что гранаты M136 — это неуправляемое оружие, а применение вместе с дроном значительно увеличивает ее дальность и убойную силу. Вдобавок, повышается гибкость применения в городской среде по сравнению с гранатометом AT4.

"Оператор AT4 привязан к земле с очень ограниченным полем зрения. С FPV оператор теперь имеет обзор поля боя с высоты птичьего полета, а также новые преимущества в виде настойчивости и возможности повторно атаковать цель или переключиться на другую", — добавил он в беседе с Forbes.

Граната M136, запускаемая гранатометом AT4 Фото: cat-uxo.com

Солдат с AT4 может поражать только цели в пределах прямой видимости, дроном же можна осматривать большую площадь и зданиями на расстоянии в несколько километров. У гранатомета мало шансов поразить движущуюся цель, тогда как беспилотники могут маневрировать и догонять транспортные средства, включая мотоциклы.

Установка AT4 может атаковать только ту сторону бронетехники, которая обращена к нему. Пилот же способен направить FPV-дрон с разных сторон и выбрать наиболее уязвимое место. У российских танков это обычно задняя часть башни, где хранятся боеприпасы. Прямое попадание туда часто выводит машину из строя.

Все эти преимущества достаточно весомы для того, чтобы украинские военные разбирали дорогие гранатометы АТ4 и ставили гранаты на дроны. США начали поставлять Украине специальные боеприпасы для дронов, но это не значит, что их будет достаточно.

ВС РФ тоже осознают, что дроны-камикадзе могут быть эффективнее гранатометов, и разбирают свои новейшие системы РПГ для установки боеголовки на FPV. Это касается и пусковых установок с тандемными боеголовками, такие как ПГ-7Р, ПГ-32, и термобарические боеголовки, такие как ТБГ-7, РМГ и РШГ-2

Ранее в России показали ружье, стреляющее дроном-перехватчиком. Такое оружие предназначено для борьбы с вражескими беспилотниками.