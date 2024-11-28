Україна жертвує новітньою шведською зброєю заради посилення FPV-дронів, — Forbes

Українські військові викидають гранатомети АТ4 вартістю близько 3000 доларів, залишаючи лише гранати. Виявилося, у цієї тактики є великі переваги.

Одна з майстерень в Україні вчить розбирати заряди від нових шведських протитанкових гранатометів AT4, щоб озброювати ними дрони-камікадзе. На це звернуло увагу видання Forbes.

Мікроскопом забивають цвяхи?

Зображення в соцмережі X опублікував канадський OSINT аналітик із ніком Roy. На них показано, як розкрутити пускову установку AT4 і витягти з неї патрон разом із кумулятивною боєголовкою гранати M136. Після чого в гільзі на відстані 1,5 см від переднього краю робиться пропил глибиною 2 мм, після чого її витягують разом із пороховими зарядами. Відкручується вузол кіля-стабілізатора і механічного детонатора, а потім і підсилювач.

Наостанок, на підставі вибухової речовини проробляється отвір для встановлення електродетонатора. Якщо підсилювач не відкручується, на нього наклеюється втулка. Втулка заповнюється вибуховою речовиною, і проробляється отвір для детонатора. Після цього боєголовка готова до встановлення на FPV-дрон.

Граната M136 AT4 Фото: cat-uxo.com

Forbes нагадує, що українці вже неодноразово демонстрували своє вміння з переробки застарілих боєприпасів для озброєння ударних коптерів. Однак АТ4 — це нова і цілком робоча зброя вартістю близько 3000 доларів, ймовірно, поставлена напряму зі США.

"Я думаю, українці вважають, що некерована зброя, яка стріляє плеча, має невелику цінність", — прокоментував Рой ЗМІ.

США поставили Україні понад 100 000 одиниць некерованої протитанкової зброї, яка стріляє з плеча. Це прямі нащадки оригінальної 3,5-дюймової ракетної установки М-1 часів Другої світової війни, відомої під прізвиськом "Базука". АТ4 є останнім поколінням цієї зброї і використовує кумулятивні заряди, ефективні для пробиття броні.

Шведський гранатомет АТ4 від Saab Фото: cat-uxo.com

Переваги дронів перед гранатометами

Однак він же у своїх постах визнав, що гранати M136 — це некерована зброя, а застосування разом із дроном значно збільшує її дальність і забійну силу. До того ж, підвищується гнучкість застосування в міському середовищі порівняно з гранатометом AT4.

"Оператор AT4 прив'язаний до землі з дуже обмеженим полем зору. З FPV оператор тепер має огляд поля бою з висоти пташиного польоту, а також нові переваги у вигляді наполегливості та можливості повторно атакувати ціль або переключитися на іншу", — додав він у бесіді з Forbes.

Граната M136, що запускається гранатометом AT4 Фото: cat-uxo.com

Солдат з AT4 може вражати лише цілі в межах прямої видимості, дроном же можна оглядати велику площу і будівлі на відстані в кілька кілометрів. У гранатомета мало шансів вразити рухому ціль, тоді як безпілотники можуть маневрувати і наздоганяти транспортні засоби, включно з мотоциклами.

Установка AT4 може атакувати тільки той бік бронетехніки, що звернений до нього. Пілот же здатний спрямувати FPV-дрон з різних боків і вибрати найбільш вразливе місце. У російських танків це зазвичай задня частина башти, де зберігаються боєприпаси. Пряме попадання туди часто виводить машину з ладу.

Усі ці переваги досить вагомі для того, щоб українські військові розбирали дорогі гранатомети АТ4 і ставили гранати на дрони. США почали постачати Україні спеціальні боєприпаси для дронів, але це не означає, що їх буде достатньо.

ЗС РФ теж усвідомлюють, що дрони-камікадзе можуть бути ефективнішими за гранатомети, і розбирають свої новітні системи РПГ для встановлення боєголовки на FPV. Це стосується і пускових установок з тандемними боєголовками, такі як ПГ-7Р, ПГ-32, і термобаричних боєголовок, таких як ТБГГ-7, РМГ і РШГГ-2

Раніше в Росії показали рушницю, що стріляє дроном-перехоплювачем. Така зброя призначена для боротьби з ворожими безпілотниками.