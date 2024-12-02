Солнечные панели стали неисправны: эксперт рассказал, стоит ли пытаться их починить

При поломке солнечной панели замена неисправных компонентов считается наиболее экологичным вариантом, однако это не всегда возможно.

С технической точки зрения солнечные панели не имеют срока годности, однако повреждение деталей или потребность в большем количестве энергии часто заставляет владельцев заменить их на более новые системы. О том, когда стоит чинить солнечные панели, а когда купить новые, рассказала Хелен Оуки, генеральный директор некоммерческой организации Renew, занимающейся вопросами устойчивости, изданию The Guardian.

По словам эксперта, для большинства бытовых солнечных панелей хорошим сроком службы считается 20–25 лет. При этом панели часто служат дольше других компонентов, таких как инверторы и кабели, поэтому нет ничего необычного в том, чтобы заменить поломанные детали.

Хелен Оуки отметила, что инверторы и кабели более подвержены поломкам из-за условий окружающей среды и загрязняющих веществ. Именно поэтому солнечные панели рекомендуется сохранять в чистоте. Эксперт рекомендует проводить чистку не реже двух раз в год и вызывать профессионалов, если доступ к панелям представляет угрозу безопасности.

"Вы же не хотите установить солнечную систему, проигнорировать ее, а потом через пять лет удивляться, почему она не работает должным образом", — отметила она.

Хелен Оуки подчеркнула, что время замены панелей наступает тогда, когда детали больше не подлежат замене, как и с любым другим оборудованием. Если же солнечная система больше не удовлетворяет потребности дома в энергии, эксперт советует сделать свой дом максимально энергоэффективным, прежде чем обновлять панели.

Несмотря на то, что замена неисправных деталей является наиболее экологически приемлемым вариантом, по словам эксперта, это не всегда возможно. Некоторые старые системы могут быть совместимы только с инверторами, которые уже не производиться. Замена самих солнечных панелей также может вызвать необходимость модернизации инвертора и кабелей.

Хелен Оуки отметила, что быстрый прогресс в области солнечных технологий усложняет ремонт панелей. В то же время это означает, что, заменив панели, владельцы ощутят существенную разницу. По ее оценкам, тот, кто заменит старую 1,5-киловаттную систему сегодня, может получить мощность в шесть раз больше.

Важно

Окупаемость солнечных панелей: как рассчитать этот показатель для разных регионов Украины

Эксперт также добавила, что после достижения плато, рынок, скорее всего, стабилизируется и станет проще обслуживать эти новые системы без необходимости их полной замены. Распространение новых микроинверторов, в которых каждая панель работает как изолированный элемент, означает, что любой вышедший из строя элемент можно заменить по отдельности, не нарушая работу всей системы.

"Наступит стабилизация, и мы сможем какое-то время посидеть на этом новом поколении", — утверждает Хелен Оуки.

Напомним, ученые смогли повысить эффективность и долговечность солнечных элементов на основе перовскита, уменьшив степень их деградации.

Также сообщалось, что сейчас цены на солнечные панели на мировом рынке стабильны, однако вскоре возможны колебания из-за изменений в торговой политике Китая