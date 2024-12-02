Сонячні панелі стали несправними: експерт розповів, чи варто намагатися їх полагодити

У разі поломки сонячної панелі заміна несправних компонентів вважається найбільш екологічним варіантом, однак це не завжди можливо.

З технічного погляду сонячні панелі не мають терміну придатності, проте пошкодження деталей або потреба в більшій кількості енергії часто змушує власників замінити їх на новіші системи. Про те, коли варто лагодити сонячні панелі, а коли купити нові, розповіла Хелен Оукі, генеральна директорка некомерційної організації Renew, що займається питаннями стійкості, виданню The Guardian.

За словами експертки, для більшості побутових сонячних панелей хорошим терміном служби вважається 20-25 років. При цьому панелі часто служать довше за інші компоненти, такі як інвертори та кабелі, тому немає нічого незвичайного в тому, щоб замінити поламані деталі.

Хелен Оукі зазначила, що інвертори та кабелі більш схильні до поломок через умови навколишнього середовища і забруднюючих речовин. Саме тому сонячні панелі рекомендується зберігати в чистоті. Експертка рекомендує проводити чистку не рідше ніж двічі на рік і викликати професіоналів, якщо доступ до панелей становить загрозу безпеці.

"Ви ж не хочете встановити сонячну систему, проігнорувати її, а потім через п'ять років дивуватися, чому вона не працює належним чином", — зазначила вона.

Хелен Оукі підкреслила, що час заміни панелей настає тоді, коли деталі більше не підлягають заміні, як і з будь-яким іншим обладнанням. Якщо ж сонячна система більше не задовольняє потреби будинку в енергії, експерт радить зробити свій будинок максимально енергоефективним, перш ніж оновлювати панелі.

Попри те, що заміна несправних деталей є найбільш екологічно прийнятним варіантом, за словами експертки, це не завжди можливо. Деякі старі системи можуть бути сумісні тільки з інверторами, які вже не виробляються. Заміна самих сонячних панелей також може викликати необхідність модернізації інвертора і кабелів.

Хелен Оукі зазначила, що швидкий прогрес у галузі сонячних технологій ускладнює ремонт панелей. Водночас це означає, що, замінивши панелі, власники відчують суттєву різницю. За її оцінками, той, хто замінить стару 1,5-кіловатну систему сьогодні, може отримати потужність у шість разів більшу.

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Експертка також додала, що після досягнення плато, ринок, найімовірніше, стабілізується і стане простіше обслуговувати ці нові системи без необхідності їх повної заміни. Поширення нових мікроінверторів, у яких кожна панель працює як ізольований елемент, означає, що будь-який елемент, який вийшов з ладу, можна замінити окремо, не порушуючи роботу всієї системи.

"Настане стабілізація, і ми зможемо якийсь час посидіти на цьому новому поколінні", — стверджує Хелен Оукі.

Нагадаємо, вчені змогли підвищити ефективність і довговічність сонячних елементів на основі перовскіту, зменшивши ступінь їхньої деградації.

Також повідомлялося, що наразі ціни на сонячні панелі на світовому ринку стабільні, проте незабаром можливі коливання через зміни в торговельній політиці Китаю.