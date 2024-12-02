Стало известно, почему в 2025 году не стоит тратиться на дорогие флагманские смартфоны

Бюджетные смартфоны тоже получат чип Snapdragon 8 Elite, который будет у флагманов.

Qualcomm только что выпустила процессор Snapdragon 8 Elite, обеспечивающий значительные улучшения производительности и эффективности по сравнению с предыдущими флагманскими чипами Android. Об этом пишет Android Authority.

Теперь, похоже, это название Elite может распространиться на предстоящий чип Snapdragon среднего класса. Инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности о предстоящем чипсете с номером модели SM8735. Ожидается, что этот чипсет последует за Snapdragon 8s Gen 3 и может называться Snapdragon 8s Elite.

Тем не менее, инсайдер утверждает, что этот новый процессор будет мощнее Snapdragon 8 Gen 2, но менее мощным, чем Snapdragon 8 Gen 3. Он также утверждает, что первые телефоны с этим чипом могут появиться в апреле, и что некоторые телефоны с этим процессором будут иметь аккумуляторы емкостью около 7000 мАч.

Между тем, другой инсайдер Йогеш Брар заявил, что к этому процессору "Snapdragon 8s" присоединится новый чипсет Snapdragon 7 Plus (номер модели SM7775). Инсайдер говорит, что эти чипы будут выпущены в марте 2025 года и, скорее всего, получат готовые ядра процессора Arm Cortex вместо пользовательской технологии процессора Oryon от Qualcomm.

В любом случае, Snapdragon 8s Gen 3 — отличный процессор верхнего среднего уровня. Наши собственные тесты показали, что POCO F6 (Snapdragon 8s Gen 3) смог превзойти POCO F6 Pro (Snapdragon 8 Gen 2) по производительности одноядерного процессора, оставаясь при этом конкурентоспособным во время стресс-тестов графического процессора. Так что не удивляйтесь, если Snapdragon 8s Elite составит конкуренцию таким телефонам, как серия Galaxy S24.

Пока нет никаких других подробностей о Snapdragon 8s Elite/8s Gen 4, но история говорит нам, что чипсет будет отставать от настоящих флагманских процессоров в нескольких областях. Например, Snapdragon 8s Gen 3 не имеет возможностей записи 8K и имеет менее впечатляющие возможности генеративного ИИ, чем 8 Gen 3. Тем не менее, этот новый чип может стать отличным выбором для OEM-производителей, желающих предоставить мощный смартфон, не переплачивая за Snapdragon 8 Elite.

Ранее мы писали о лучшие смартфоны с аккумулятором 4000 мАч. Смартфоны с батареями емкостью 4000 мАч обеспечивают баланс мощности и производительности для использования в течение всего дня. Подходящие варианты можно найти у Apple, Motorola, OnePlus.