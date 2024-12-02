Стало відомо, чому у 2025 році не варто витрачатися на дорогі флагманські смартфони

Бюджетні смартфони теж отримають чип Snapdragon 8 Elite, який буде у флагманів.

Qualcomm щойно випустила процесор Snapdragon 8 Elite, що забезпечує значні поліпшення продуктивності та ефективності, як порівняти з попередніми флагманськими чипами Android. Про це пише Android Authority.

Тепер, схоже, ця назва Elite може поширитися на майбутній чип Snapdragon середнього класу. Інсайдер Digital Chat Station розкрив подробиці про майбутній чипсет із номером моделі SM8735. Очікується, що цей чипсет піде за Snapdragon 8s Gen 3 і може називатися Snapdragon 8s Elite.

Проте інсайдер стверджує, що цей новий процесор буде потужнішим за Snapdragon 8 Gen 2, але менш потужним, ніж Snapdragon 8 Gen 3. Він також стверджує, що перші телефони з цим чипом можуть з'явитися у квітні, і що деякі телефони з цим процесором матимуть акумулятори ємністю приблизно 7000 мАг.

Тим часом інший інсайдер Йогеш Брар заявив, що до цього процесора "Snapdragon 8s" приєднається новий чипсет Snapdragon 7 Plus (номер моделі SM7775). Інсайдер каже, що ці чипи будуть випущені в березні 2025 року і, найімовірніше, отримають готові ядра процесора Arm Cortex замість користувацької технології процесора Oryon від Qualcomm.

У будь-якому разі Snapdragon 8s Gen 3 — відмінний процесор верхнього середнього рівня. Наші власні тести показали, що POCO F6 (Snapdragon 8s Gen 3) зміг перевершити POCO F6 Pro (Snapdragon 8 Gen 2) за продуктивністю одноядерного процесора, залишаючись водночас конкурентоспроможним під час стрес-тестів графічного процесора. Тож не дивуйтеся, якщо Snapdragon 8s Elite складе конкуренцію таким телефонам, як серія Galaxy S24.

Наразі немає жодних інших подробиць про Snapdragon 8s Elite/8s Gen 4, але історія говорить нам, що чипсет відставатиме від справжніх флагманських процесорів у кількох сферах. Наприклад, Snapdragon 8s Gen 3 не має можливостей запису 8K і має менш разючі можливості генеративного ШІ, ніж 8 Gen 3. Проте цей новий чип може стати чудовим вибором для OEM-виробників, які бажають надати потужний смартфон, не переплачуючи за Snapdragon 8 Elite.

Раніше ми писали про найкращі смартфони з акумулятором 4000 мАг. Смартфони з батареями ємністю 4000 мАг забезпечують баланс потужності та продуктивності для використання протягом усього дня. Відповідні варіанти можна знайти в Apple, Motorola, OnePlus.