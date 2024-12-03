"Шахеды" против "Дипстрайков": как Украина и Россия будут бить дронами в 2025 году

Украина почти не отстает в производстве ударных дронов для ударов на сотни километров, хотя России помогают Иран, Китай и КНДР.

Украина и Россия продолжают обмениваться ударами дальнобойных дронов. В интервью LIGA.net украинский специалист по военной связи Сергей Бескрестнов, известный под псевдонимом "Флеш", спрогнозировал, как они будут развиваться в 2025 году.

Россия производит много ударных дронов "Шахед", которые называет "Геранями" с помощью Ирана, Китая и КНДР, но Украина при этом не сильно отстает. И если у РФ фактически есть только один производитель, то украинцы имеют несколько разных моделей, и всех их законтрактовало Минобороны.

"У нас сложилась очень здоровая атмосфера среди этих производителей — они работают не как конкуренты, а как компаньоны", — говорит эксперт.

По прогнозу Сергея, так называемые "дипстрайки" (дальнобойные удары) будут активно производиться и использоваться на войне и в 2025 году. Однако Украина и Россия защищают свои тылы средствами радиоэлектронной борьбы, которые мешают дронам попадать по целям, именно поэтому украинские БПЛА все реже долетают до Москвы и Подмосковья.

"Поэтому нам уже сейчас нужно думать над технологиями, которые позволят дронам ориентироваться и находить цели без систем навигации. Альтернативные решения для навигации есть", — говорит Сергей Бескрестнов.

Россия многих напугала термобарическими зарядами на "Шахедах", но оккупанты используют их редко. Если бы они были эффективными против всех целей, отметил специалист, то их бы запускали постоянно. Оптимальным для ВС РФ остается стандартный фугасно-осколочный заряд, опасный и для объектов инфраструктуры, и для зданий.

В будущем "Шахеды" могут получить лучшие системы навигации. Сейчас в Алабуге (республика Татарстан) действует научно-исследовательский центр, где инженеры и студенты ставят на беспилотники дополнительное оборудование, например, камеры, модемы, терминалы Starlink. Среди прочего, россияне пытаются управлять "Шахедами" в полете, используя украинские системы мобильной связи, но им мешают украинские специалисты.

В 2025 году стоит ожидать увеличения дронов-приманок, таких как "Герберы" и "Пародии", которые призваны отвлекать ПВО Украины. Это максимально дешевые и примитивные дроны без боевой части и защиты от РЭБ, сделанные из фанеры и пенопласта. РФ значительно масштабировала их производство, хотя ударных "Шахедов" производит не намного больше.

"В РФ по-прежнему их выпускают 500-700 штук. Если бы их количество увеличилось втрое, мы бы всей страной это почувствовали", — отметил Сергей Бескрестнов.

Проблема в том, что украинские военные не могут отличить эти приманки от настоящих "Шахедов" ни по звуку, ни по внешнему виду. Кроме того, на них устанавливают линзы Люнеберга, специальные пули, которые делают такие объекты больше на радарах.

Ранее писали, как работают "Шахеды" с термобарической боевой частью. Новый боеприпас разрушает цели благодаря высокой температуре, давлению, воздействию химических веществ.

Писали также, что Россия может применить рои "Шахедов" против Украины. Это позволит лучше координировать атаки и обходить средства ПВО.