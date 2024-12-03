"Шахеди" проти "Діпстрайків": як Україна та Росія битимуть дронами у 2025 році

Україна майже не відстає у виробництві ударних дронів для ударів на сотні кілометрів, хоча Росії допомагають Іран, Китай та КНДР.

Україна і Росія продовжують обмінюватися ударами далекобійних дронів. В інтерв'ю LIGA.net український фахівець із військового зв'язку Сергій Бескрестнов, відомий під псевдонімом "Флеш", спрогнозував, як вони розвиватимуться у 2025 році.

Росія виробляє багато ударних дронів "Шахед", які називає "Геранями" за допомогою Ірану, Китаю та КНДР, але Україна при цьому не сильно відстає. І якщо у РФ фактично є тільки один виробник, то українці мають кілька різних моделей, і всіх їх законтрактувало Міноборони.

"У нас склалася дуже здорова атмосфера серед цих виробників – вони працюють не як конкуренти, а як компаньйони", — каже експерт.

За прогнозом Сергія, так звані "діпстрайки" (далекобійні удари) будуть активно вироблятися та використовуватися на війні і у 2025 році. Однак Україна і Росія захищаються свої тили засобами радіоелектронної боротьби, які заважають дронам влучати по цілях, саме через це українські БПЛА дедалі рідше долітають до Москви та Підмосков'я.

"Тож нам уже зараз потрібно думати над технологіями, які дозволять дронам орієнтуватися та знаходити цілі без систем навігації. Альтернативні рішення для навігації є", — каже Сергій Бескрестнов.

Росія багатьох налякала термобаричними зарядами на "Шахедах", але окупанти використовують їх рідко. Якби вони були ефективними проти всіх цілей, зазначив фахівець, то їх би запускали постійно. Оптимальним для ЗС РФ лишається стандартний фугасно-уламковий заряд, небезпечний і для об'єктів інфраструктури, і для будівель.

У майбутньому "Шахеди" можуть отримати кращі системи навігації. Зараз у Алабузі (республіка Татарстан) діє науково-дослідницький центр, де інженери та студенти ставлять на безпілотники додаткове обладнання, наприклад, камери, модеми, термінали Starlink. Серед іншого, росіяни намагаються керувати "Шахедами" у польоті, використовуючи українські системи мобільного зв'язку, але їм заважають українські фахівці.

У 2025 році варто очікувати збільшення дронів-приманок, таких як "Гербери" та "Пародії", які покликані відволікати ППО України. Це максимально дешеві та примітивні дрони без бойової частини та захисту від РЕБ, зроблені з фанери та пінопласту. РФ значно масштабувала їх виробництво, хоча ударних "Шахедів" виробляє не набагато більше.

"У РФ, як і раніше, їх випускають 500-700 штук. Якби їхня кількість збільшилася втричі, ми б усією країною це відчули", — зазначив Сергій Бескрестнов.

Проблема у тому, що українські військові не можуть відрізнити ці приманки від справжніх "Шахедів" ані за звуком, ані за зовнішнім виглядом. Крім того, на них встановлюють лінзи Люнеберга, спеціальні кулі, які роблять такі об'єкти більшими на радарах.

Раніше писали, як працюють "Шахеди" з термобаричною бойовою частиною. Новый боєприпаси руйнує цілі завдяки високій температурі, тиску, впливу хімічних речовин.

Писали також, що Росія може застосувати рої "Шахедів" проти України. Це дозволить краще координувати атаки і обходити засоби ППО.