Китайские смартфоны неожиданно стали хитом: предзаказы на Huawei Mate 70 превысили 6 млн

Эти смартфоны были созданы на чипах Huawei, несмотря на санкции США

Команда по цепочке поставок Huawei работает сверхурочно, чтобы удовлетворить спрос на новые смартфоны Mate 70. Об этом пишет Reuters.

Хэ Ган, генеральный директор потребительского бизнеса Huawei, сообщил, что число заказов на телефон, не требующих от клиентов внесения депозита, на данный момент превысило 6,7 млн, и назвал спрос на него "чрезмерным".

На прошлой неделе компания Huawei выпустила телефон Mate 70 в качестве преемника модели Mate 60, которая произвела большой фурор в 2023 году, показав, что компании удалось преодолеть санкции США и начать производить передовой чип на местном уровне.

Серия Mate 70 также является первым крупным коммерческим выпуском операционной системы HarmonyOS NEXT, что является значительным шагом для Huawei в стремлении к независимости программного обеспечения после того, как ограничения США лишили ее доступа к сервисам Google в 2019 году.

HarmonyOS NEXT — это версия операционной системы Huawei без Android, тестирование которой началось в этом году. Ее использование означает полный отход от кода Android, поскольку компания стремится избавиться от зависимости от американских технологий.

На доведение пользовательского опыта операционной системы HarmonyOS NEXT до совершенства может потребоваться еще два-три месяца. В следующем году компания оснастит все свои новые телефоны этой операционной системой.

Сообщалось также, что Huawei бросил вызов США с новыми чипами Ascend 910C. Они должны составить конкуренцию процессорам для искусственного интеллекта от американской компании Nvidia.