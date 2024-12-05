Стало только хуже: как ИИ-камеры выписали тысячи ложных штрафов за парковку

Власти Нью-Йорка пытались внедрить новые методы борьбы с незаконными парковщиками. Однако проблемы с интеграцией ИИ в систему контроля, которая выписала несправедливые штрафы, вызвали недовольство горожан

Власти города Нью-Йорка решили улучшить надзор за соблюдением правил парковки, установив "умные" камеры на автобусах городского транспорта. Однако такая идея оказалась неудачной из-за проблем с ИИ, пишет NBC New York.

Журналисты отмечают, что в начале 2024 года в городе были установлены новые камеры на основе ИИ. Их задачей было помочь автоматически определять тех, кто блокирует движение городского транспорта, после чего нарушителям выписывали талоны.

Однако оказалось, что системы камер с ИИ ошибочно зарегистрировали около 3800 нарушителей, и почти 900 из них были запаркованы по всем правилам. Кроме того, владельцы машин, которые получили штрафы, начали получать фотодоказательства своей непричастности.

В управлении транспорта Нью-Йорка (MTA) говорят, что сами камеры не были должным образом запрограммированы на контролируемые маршруты. Из-за этого недостатка они "неправильно идентифицировали тех, кто считался бы нарушителем на другом маршруте".

СМИ добавляет, что сейчас власти города вернули средства тем, кто заплатил за несправедливые штрафы. Также муниципальные власти исправили ошибки в алгоритме ИИ, однако от идеи камер наблюдения пока не будут отказываться. По планам местных властей, такие ИИ-камеры установят на более 100 автобусов, а еще 1000 планируют привлечь к этому уже в скором времени.

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