Стало тільки гірше: як ШІ-камери виписали тисячі помилкових штрафів за парковку

Влада Нью-Йорка намагалася впровадити нові методи боротьби з незаконними паркувальниками. Однак проблеми з інтеграцією ШІ в систему контролю, яка виписала несправедливі штрафи, викликали незадоволення містян

Влада міста Нью-Йорка вирішила покращити нагляд за дотриманням правил паркування, встановивши "розумні" камери на автобусах міського транспорту. Однак така ідея виявилася невдалою через проблеми з ШІ, пише NBC New York.

Журналісти зазначають, що на початку 2024 року в місті були встановлені нові камери на основі ШІ. Їх задачею було допомогти автоматично визначати тих, хто блокує рух міського транспорту, після чого порушникам виписували талони.

Однак виявилося, що системи камер з ШІ помилково зареєстрували близько 3800 порушників, і майже 900 з них були запарковані за всіма правилами. Крім того, власники машин, які отримали штрафи, почали отримувати фотодокази своєї непричетності.

В управлінні транспорту Нью-Йорка (MTA) кажуть, що самі камери не були належним чином запрограмовані на контрольовані маршрути. Через цей недолік вони "неправильно ідентифікували тих, хто вважався б порушником на іншому маршруті".

ЗМІ додає, що наразі влада міста повернула кошти тим, хто заплатив за несправедливі штрафи. Також муніципальна влада виправила помилки в алгоритмі ШІ, однак від ідеї камер спостереження поки що не будуть відмовлятися. За планами місцевої влади, такі ШІ-камери встановлять на понад 100 автобусів, а ще 1000 планують залучити до цього вже незабаром.

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