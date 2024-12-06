Chat GPT получил новую языковую модель GPT-o1 Pro: какие возможности она дает (видео, инфографика)

По словам разработчиков, новая языковая модель "думает" над сложными запросами дольше, однако дает исчерпывающие и точные ответы в области математики, науки и программирования.

Новую языковую модель чата GPT-o1 Pro компания OpenAI представила во время первой из 12 трансляций, посвященных новинкам. Новая модель будет доступна в месячном плане ChatGPT Pro за 200 долларов в месяц. Это самая мощная на сегодня модель ИИ исследовательского уровня, который пригодится ученым, инженерам и разработчикам, сообщается на сайте компании.

Первая из 12 трансляций OpenAI, посвященных новинкам компании

В компании отмечают, что новая языковая модель лучше выполняет сложные тесты машинного обучения по математике, науке и программированию по сравнению с предыдущими. Она использует больше вычислительных ресурсов для генерации ответов, что вероятность ошибок минимизируется, а пользователь получает более надежную и точную информацию.

Новая языковая модель GPT-o1 Pro демонстрирует лучшие показатели в машинных текстах Фото: Скриншот

Отмечается, что новая языковая модель чата GPT демонстрирует большую производительность в математических задачах, программировании и сложных тестах машинного обучения. В то же время ответы на сложные запросы модель дает дольше, однако они получаются более исчерпывающими и точными. Над простыми же вопросами GPT-o1 Pro "думает" быстрее предыдущих моделей.

Пользователи ChatGPT Pro могут получить доступ к GPT-o1 Pro на панели выбора модели в меню. Месячный план ChatGPT Pro также открывает доступ к o1-mini, GPT-4o и Advanced Voice — продвинутому голосовому режиму чата.

Среди других ожидаемых анонсов марафона новинок от OpenAI — новая модель ИИ для создания видео Sora.

Напомним, 22 ноября СМИ сообщали, что OpenAI случайно стерла доказательства, которые The New York Times планировала использовать в иске против компании о нарушении авторских прав. Журналисты заявляют, что OpenAI без разрешения использовала их авторские материалы для обучения ИИ.

Портал New Atlas 1 октября писал, что искусственный интеллект начал "откол" от человеческого мышления. Эксперты предполагают, что в будущем ИИ сможет строить теории и делать открытия на собственных языках.