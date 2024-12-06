Chat GPT отримав нову мовну модель GPT-o1 Pro: які можливості вона дає (відео, інфографіка)

За словами розробників, нова мовна модель "думає" над складними запитами довше, проте дає вичерпні й точні відповіді у сфері математики, науки й програмування.

Нову мовну модель чату GPT-o1 Pro компанія OpenAI представила під час першої з 12 трансляцій, присвячених новинкам. Нова модель буде доступною у місячному плані ChatGPT Pro за 200 доларів на місяць. Це найпотужніша на сьогодні модель ШІ дослідницького рівня, який стане в пригоді науковцям, інженерам і розробникам, повідомляється на сайті компанії.

Перша з 12 трансляцій OpenAI, присвячених новинкам компанії

В компанії зазначають, що нова мовна модель краще виконує складні тести машинного навчання з математики, науки та програмування порівняно з попередніми. Вона використовує більше обчислювальних ресурсів для генерації відповідей, що вірогідність помилок мінімізується, а користувач отримує надійнішу та точнішу інформацію.

Нова мовна модель GPT-o1 Pro демонструє кращі показники в машинних текстах Фото: Скриншот

Зазначається, що нова мовна модель чату GPT демонструє більшу продуктивність у математичних завданнях, програмуванні та складних тестах машинного навчання. Водночас відповіді на складні запити модель дає довше, проте вони виходять більш вичерпними та точними. Над простими ж питаннями GPT-o1 Pro "думає" швидше за попередні моделі.

Користувачі ChatGPT Pro можуть отримати доступ до GPT-o1 Pro на панелі вибору моделі в меню. Місячний план ChatGPT Pro також відкриває доступ до o1-mini, GPT-4o і Advanced Voice — просунутого голосового режиму чату.

Серед інших очікуваних анонсів марафону новинок від OpenAI — нова модель ШІ для створення відео Sora.

Нагадаємо, 22 листопада ЗМІ повідомляли, що OpenAI випадково стерла докази, які The New York Times планувала використати в позові проти компанії щодо порушення авторських прав. Журналісти заявляють, що OpenAI без дозволу використовувала їхні авторські матеріали для навчання ШІ.

Портал New Atlas 1 жовтня писав, що штучний інтелект розпочав "відкол" від людського мислення. Експерти припускають, що в майбутньому ШІ зможе будувати теорії та робити відкриття власними мовами.