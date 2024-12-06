Быстрее, эффективнее и дешевле: найден новый способ изготовления ветряных турбин

Благодаря новому методу производитель ветряных турбин может завершить за 3–4 дня проект, на который раньше требовалось 30–40 дней.

Американская компания Gulf Wind Technology (GWT), занимающаяся разработкой роторов ветряных турбин, заявила, что использует 3D-печать в производстве оборудования для ветроэнергетики, чтобы расширить свои возможности по тестированию и улучшению моделей ветряных турбин. Об этом пишет 3Dnatives.

Для печати моделей GWT использует материал Somos PerFORM Reflect от Stratasys. Эта смола выгодна тем, что обладает высокой прочностью, жесткостью и термостойкостью — все эти качества необходимы для испытаний в аэродинамической трубе. Кроме того, материал прост в обработке и постобработке.

Также сообщается, что компания внедряет технологию стереолитографии (SLA) Stratasys Neo, которая значительно сокращает цикл проектирования и изготовления моделей для аэродинамической трубы.

"Используя свои уникальные преимущества, Gulf Wind Technology может быстро создавать прототипы и тестировать сложные конструкции, значительно повышая их эффективность и способность к инновациям", — заявил директор бизнес-подразделения Stratasys Рич Гаррити.

GWT использует 3D-печать в производстве оборудования для ветроэнергетики Фото: Business Wire

Как отмечают в издании, компания GWT далеко не первая, кто использует 3D-печать для производства ветроэнергетического оборудования. К примеру, компания General Electric практикует 3D-печать крупных компонентов ветряных турбин уже несколько лет, а стартап Orbital Composites использует аддитивное производство (метод построения по их 3D-модели) для создания турбин, лопастей ветряных турбин, фундаментов и башен.

В статье говорится, что аддитивное производство дает возможность создавать детали или прототипы быстрее и по более низкой цене. Так, компания GWT может завершить за 3–4 дня проект, на который раньше уходило 30–40 дней.

"Используя систему Stratasys Neo® SLA, мы можем генерировать гораздо больше данных за более короткое время. Это позволило нам вести процесс проектирования с большей строгостью, стать более эффективными и взяться за бизнес, от которого раньше приходилось отказываться", — добавил генеральный директор Gulf Wind Technology Джеймс Мартин.

Напомним, эстонская компания Freen представила малые ветряные турбины с вертикальной осью вращения и мягкими лопастями.

Также сообщалось, что в Германии стартовало строительство ветряной турбины, которая станет самой высокой в мире.