Швидше, ефективніше і дешевше: знайдено новий спосіб виготовлення вітряних турбін

Завдяки новому методу виробник вітряних турбін може завершити за 3-4 дні проєкт, на який раніше було потрібно 30-40 днів.

Американська компанія Gulf Wind Technology (GWT), що займається розробкою роторів вітряних турбін, заявила, що використовує 3D-друк у виробництві обладнання для вітроенергетики, щоб розширити свої можливості з тестування і поліпшення моделей вітряних турбін. Про це пише 3Dnatives.

Для друку моделей GWT використовує матеріал Somos PerFORM Reflect від Stratasys. Ця смола вигідна тим, що має високу міцність, жорсткість і термостійкість — всі ці якості необхідні для випробувань в аеродинамічній трубі. Крім того, матеріал простий в обробці та постобробці.

Також повідомляється, що компанія впроваджує технологію стереолітографії (SLA) Stratasys Neo, яка значно скорочує цикл проєктування та виготовлення моделей для аеродинамічної труби.

"Використовуючи свої унікальні переваги, Gulf Wind Technology може швидко створювати прототипи і тестувати складні конструкції, значно підвищуючи їхню ефективність і здатність до інновацій", — заявив директор бізнес-підрозділу Stratasys Річ Гарріті.

GWT використовує 3D-друк у виробництві обладнання для вітроенергетики Фото: Business Wire

Як зазначають у виданні, компанія GWT далеко не перша, хто використовує 3D-друк для виробництва вітроенергетичного обладнання. Наприклад, компанія General Electric практикує 3D-друк великих компонентів вітряних турбін уже кілька років, а стартап Orbital Composites використовує адитивне виробництво (метод побудови за їхніми 3D-моделями) для створення турбін, лопатей вітряних турбін, фундаментів і веж.

У статті йдеться про те, що адитивне виробництво дає можливість створювати деталі або прототипи швидше і за нижчою ціною. Так, компанія GWT може завершити за 3-4 дні проєкт, на який раніше йшло 30-40 днів.

"Використовуючи систему Stratasys Neo® SLA, ми можемо генерувати набагато більше даних за коротший час. Це дало нам змогу вести процес проєктування з більшою суворістю, стати ефективнішими і взятися за бізнес, від якого раніше доводилося відмовлятися", — додав генеральний директор Gulf Wind Technology Джеймс Мартін.

Нагадаємо, естонська компанія Freen представила малі вітряні турбіни з вертикальною віссю обертання і м'якими лопатями.

Також повідомлялося, що в Німеччині стартувало будівництво вітряної турбіни, яка стане найвищою у світі.