Cтоит ли покупать смартфоны Android с 24 ГБ оперативной памяти — эксперты дали ответ

Что дает оперативная память и какой оптимальный ее объем нужен пользователям.

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При выборе нового телефона нужно учитывать многое, например, пытаясь принять решение в вечном споре Android против iPhone. Однако все равно приходится выбирать из разных вариантов хранения и памяти, некоторые из которых кажутся немного неподходящими. Об этом пишет Tom's Guide.

Например, RedMagic недавно анонсировала свой последний телефон, RedMagic 10 Pro. Это мощно выглядящее устройство, которое поставляется с опцией 16 ГБ или 24 ГБ оперативной памяти; эта вторая опция просто немного отталкивает. Теперь стоит отметить, что это не первый игровой телефон, который предлагает так много, но каждый раз, когда он появляется, я задаюсь вопросом, действительно ли он стоит своей цены,

Что делает оперативная память

Так что же такое оперативная память и сколько ее обычно нужно? Оперативная память, также известная как оперативная память, функционирует как кратковременная память устройства. При использовании оперативная память хранит данные для запущенных в данный момент приложений и процессов. Это происходит потому, что оперативная память значительно быстрее, чем базовая память телефона, где хранятся фотографии, видео и другие данные, необходимые для работы телефона.

По сути, чем больше оперативной памяти у телефона, тем быстрее он может передавать необходимую информацию пользователю. Это означает, что всякий раз, когда телефон делает что-то ресурсоемкое, он будет меньше тормозить и в целом работать более плавно. Это важно в высокопроизводительных действиях, таких как игры и редактирование контента.

Важно отметить, что указанный на телефоне объем оперативной памяти не является тем объемом, который будет на самом деле. Например, устройство, которое указано как имеющее 16 ГБ, на самом деле будет иметь около 15,6 ГБ, поскольку установленный объем заблокирован. Кроме того, некоторые функции требуют установленного объема оперативной памяти для правильной работы. Например, когда разведка Apple запустила его, было обнаружено, что 4 ГБ оперативной памяти, поставляемые с большинством iPhone, не могут его запустить, то есть только iPhone с 8 ГБ оперативной памяти имеют доступ к этой функции.

Преимущества и недостатки большого объема оперативной памяти

Теперь остался вопрос, действительно ли 24 ГБ необходимы на телефоне? Реальность, как всегда, такова, что это полностью зависит от того, для чего используется устройство. Большинство устройств, которые предлагают такой объем оперативной памяти, — это игровые телефоны, такие как Asus ROG phone 9 и вышеупомянутый RedMagic 10 Pro. Таким образом, было бы логично, что понадобится такой объем оперативной памяти для запуска игр, верно? Ну, все не так просто.

Во-первых, да, наличие 24 ГБ оперативной памяти на телефоне сделает его невероятно быстрым. Это означает, что можно играть и редактировать видео без проблем. Однако это реально гораздо больше памяти, чем когда-либо можно использовать.

Оперативная память — это еще не все

RAM хорошо работает как термин для продаж по многим причинам, но всегда стоит отметить, что RAM является частью системы. На сайте RedMagic показано, как Genshin Impact будет работать на новом телефоне, и это выглядит чертовски гладко. Однако я играл в игру несколько раз и на нескольких разных устройствах, таких как RedMagic 9s Pro, и я никогда не замечал большого количества заиканий, и у большинства из них не было 24 ГБ RAM. Это потому, что, хотя RAM и важна, это не единственный фактор.

Например, на устройстве может быть вся оперативная память в мире, но если в нем старый чип, то он не будет делать многого. Чип телефона контролирует и влияет как на многоядерные, так и на одноядерные процессы, и чем они выше, тем лучше будет работать игра, даже с меньшим объемом оперативной памяти. Например, 24 ГБ оперативной памяти на телефоне со старым чипом Exynos не будут работать лучше, чем новый телефон с последним чипом Snapdragon и 12 ГБ оперативной памяти. Мало того, телефоны должны оставаться прохладными, если они слишком нагреются, это может вызвать заикание.

Теперь RedMagic 10 поставляется как с Snapdragon 8 Elite, так и с собственным чипом RedMagic Core 3 компании, который, как утверждается, может играть в игры в 2K 120 кадров в секунду. Это мощная установка, и, скорее всего, она будет отлично работать с 16 ГБ оперативной памяти, то есть моно будет легко играть в большинство игр. Однако нет сомнений, что на модели 24 ГБ гораздо более плавный опыт.

24 ГБ имеют свои преимущества, однако если в планах нету редких игр или делать постов в Instagram, то вариант 16 ГБ легко удовлетворит потребности на некоторых из лучших игровых телефонов.

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