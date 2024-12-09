Чи варто купувати смартфони Android із 24 ГБ оперативної пам'яті — експерти дали відповідь

Що дає оперативна пам'ять і який оптимальний її обсяг потрібен користувачам.

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При виборі нового телефону потрібно враховувати багато чого, наприклад, намагаючись прийняти рішення у вічній суперечці Android проти iPhone. Однак однаково доводиться обирати з різних варіантів зберігання і пам'яті, деякі з яких здаються трохи невідповідними. Про це пише Tom's Guide.

Наприклад, RedMagic нещодавно анонсувала свій останній телефон, RedMagic 10 Pro. Це потужний на вигляд пристрій, який постачається з опцією 16 ГБ або 24 ГБ оперативної пам'яті; ця друга опція просто трохи відштовхує. Тепер варто зазначити, що це не перший ігровий телефон, який пропонує так багато, але щоразу, коли він з'являється, я задаюся питанням, чи дійсно він вартий своєї ціни,

Що робить оперативна пам'ять

То що ж таке оперативна пам'ять і скільки її зазвичай потрібно? Оперативна пам'ять, також відома як оперативна пам'ять, функціонує як короткочасна пам'ять пристрою. Під час використання оперативна пам'ять зберігає дані для запущених у цей момент додатків і процесів. Це відбувається тому, що оперативна пам'ять значно швидша за базову пам'ять телефону, де зберігаються фотографії, відео та інші дані, необхідні для роботи телефону.

По суті, що більше оперативної пам'яті в телефона, то швидше він може передавати необхідну інформацію користувачеві. Це означає, що щоразу, коли телефон робить щось ресурсномістке, він буде менше гальмувати і загалом працюватиме більш плавно. Це важливо у високопродуктивних діях, таких як ігри та редагування контенту.

Важливо зазначити, що вказаний на телефоні обсяг оперативної пам'яті не є тим обсягом, який буде насправді. Наприклад, пристрій, який зазначено як такий, що має 16 ГБ, насправді матиме близько 15,6 ГБ, оскільки встановлений обсяг заблоковано. Крім того, деякі функції вимагають встановленого обсягу оперативної пам'яті для правильної роботи. Наприклад, коли розвідка Apple запустила його, було виявлено, що 4 ГБ оперативної пам'яті, що поставляються з більшістю iPhone, не можуть його запустити, тобто тільки iPhone з 8 ГБ оперативної пам'яті мають доступ до цієї функції.

Переваги та недоліки великого обсягу оперативної пам'яті

Тепер залишилося питання, чи дійсно 24 ГБ необхідні на телефоні? Реальність, як завжди, така, що це повністю залежить від того, для чого використовується пристрій. Більшість пристроїв, які пропонують такий обсяг оперативної пам'яті, — це ігрові телефони, як-от Asus ROG phone 9 і вищезгаданий RedMagic 10 Pro. Таким чином, було б логічно, що знадобиться такий обсяг оперативної пам'яті для запуску ігор, вірно? Ну, все не так просто.

По-перше, так, наявність 24 ГБ оперативної пам'яті на телефоні зробить його неймовірно швидким. Це означає, що можна грати та редагувати відео без проблем. Однак це реально набагато більше пам'яті, ніж будь-коли можна використовувати.

Оперативна пам'ять — це ще не все

RAM добре працює як термін для продажів з багатьох причин, але завжди варто зазначити, що RAM є частиною системи. На сайті RedMagic показано, як Genshin Impact працюватиме на новому телефоні, і це виглядає до біса гладко. Однак я грав у гру кілька разів і на кількох різних пристроях, таких як RedMagic 9s Pro, і я ніколи не помічав великої кількості заїкань, і більшість із них не мали 24 ГБ оперативної пам'яті. Це тому, що, хоча оперативна пам'ять і важлива, це не єдиний фактор.

Наприклад, на пристрої може бути вся оперативна пам'ять у світі, але якщо в ньому старий чип, то він не робитиме багато чого. Чип телефону контролює і впливає як на багатоядерні, так і на одноядерні процеси, і що вони вищі, то краще працюватиме гра, навіть із меншим об'ємом оперативної пам'яті. Наприклад, 24 ГБ оперативної пам'яті на телефоні зі старим чипом Exynos не працюватимуть краще, ніж новий телефон з останнім чипом Snapdragon і 12 ГБ оперативної пам'яті. Мало того, телефони повинні залишатися прохолодними, якщо вони занадто нагріються, це може викликати заїкання.

Тепер RedMagic 10 поставляється як з Snapdragon 8 Elite, так і з власним чіпом RedMagic Core 3 компанії, який, як стверджується, може грати в ігри в 2K 120 кадрів в секунду. Це потужна установка, і, найімовірніше, вона буде відмінно працювати з 16 ГБ оперативної пам'яті, тобто моно буде легко грати в більшість ігор. Однак немає сумнівів, що на моделі 24 ГБ набагато плавніший досвід.

24 ГБ мають свої переваги, однак якщо в планах нема рідкісних ігор чи робити постів в Instagram, то варіант 16 ГБ легко задовольнить потреби на деяких з найкращих ігрових телефонів.

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