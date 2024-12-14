Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra получит огромное количество оперативной памяти: зачем

Модернизируется не только чип, но и оперативная память модели Galaxy S25 Ultra от Samsung.

Related video

Samsung выпустит Galaxy S25 Ultra в следующем месяце. Вся линейка будет работать на новом чипе Snapdragon 8 Elite. Об этом пишет Tom's Guide.

Утечка результатов тестирования указывает на то, что флагманские телефоны Samsung могут уступить другим устройствам, таким как OnePlus 13. Однако тестирование проводилось с 12 ГБ оперативной памяти, и, похоже, это может быть не единственным вариантом.

В недавнем посте на X известный информатор Jukanlosreve перечисляет три возможных варианта хранения: 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Рядом с каждым из чисел есть еще один набор цифр, который указывает на оперативную память для каждой конфигурации. Если это так, то, похоже, последние два будут обновлены до 16 ГБ ОЗУ по сравнению с 12 ГБ, доступными в Galaxy S24 Ultra. К сожалению, похоже, что версия на 256 ГБ по-прежнему будет предлагать только 12 ГБ ОЗУ.

Одной из самых больших проблем с увеличением оперативной памяти, несомненно, является стоимость. Хотя цена Galaxy S25 Ultra неизвестна, он, скорее всего будет стоить дороже, чем предыдущие модели.

Кажется, Samsung работает над улучшением всего, что может, чтобы цена казалась менее крутой. Например, недавняя утечка продемонстрировала новый дизайн, в котором нет острых углов. Также было много разговоров об улучшенных камерах, которые могли бы помочь продать телефон, пишет СМИ.

Это не первый раз, когда возможно подобное увеличение оперативной памяти, и это имеет смысл. Обновление оперативной памяти поможет сохранить Galaxy S25 Ultra на одном уровне с Google Pixel 9 Pro и топовым OnePlus 12. Хотя нельзя точно сказать, как будет использоваться эта новая оперативная память, она, скорее всего, пойдет на улучшение работы ИИ на устройстве.

Напомним, обновление Google за ноябрь 2024 года добавляет в Android 15 удобную функцию экономии заряда батареи, которая заряжает телефон только до 80% за каждый цикл.