Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra отримає величезну кількість оперативної пам'яті: навіщо

Модернізується не тільки чип, а й оперативна пам'ять моделі Galaxy S25 Ultra від Samsung.

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Samsung випустить Galaxy S25 Ultra наступного місяця. Уся лінійка працюватиме на новому чипі Snapdragon 8 Elite. Про це пише Tom's Guide.

Витік результатів тестування вказує на те, що флагманські телефони Samsung можуть поступитися іншим пристроям, таким як OnePlus 13. Однак тестування проводилося з 12 ГБ оперативної пам'яті, і, схоже, це може бути не єдиним варіантом.

У нещодавньому пості на X відомий інформатор Jukanlosreve перераховує три можливі варіанти зберігання: 256 ГБ, 512 ГБ і 1 ТБ. Поруч із кожним із чисел є ще один набір цифр, який вказує на оперативну пам'ять для кожної конфігурації. Якщо це так, то, схоже, останні два будуть оновлені до 16 ГБ ОЗП порівняно з 12 ГБ, доступними в Galaxy S24 Ultra. На жаль, схоже, що версія на 256 ГБ, як і раніше, буде пропонувати тільки 12 ГБ ОЗП.

Однією з найбільших проблем зі збільшенням оперативної пам'яті, безсумнівно, є вартість. Хоча ціна Galaxy S25 Ultra невідома, він, найімовірніше, коштуватиме дорожче, ніж попередні моделі.

Здається, Samsung працює над поліпшенням усього, що може, щоб ціна здавалася менш крутою. Наприклад, нещодавній витік продемонстрував новий дизайн, у якому немає гострих кутів. Також було багато розмов про поліпшені камери, які могли б допомогти продати телефон, пише ЗМІ.

Це не вперше, коли можливе подібне збільшення оперативної пам'яті, і це має сенс. Оновлення оперативної пам'яті допоможе зберегти Galaxy S25 Ultra на одному рівні з Google Pixel 9 Pro і топовим OnePlus 12. Хоча не можна точно сказати, як буде використовуватися ця нова оперативна пам'ять, вона, найімовірніше, піде на поліпшення роботи ШІ на пристрої.

Нагадаємо, оновлення Google за листопад 2024 року додає в Android 15 зручну функцію економії заряду батареї, яка заряджає телефон тільки до 80% за кожен цикл.