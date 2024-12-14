Лучшие смартфоны по времени автономной работы в 2024 году: OnePlus, Oukitel, Asus, Nubia

В рейтинг попали модели, аккумуляторы которых имеют емкость от 4800 мАч и до 22 000 мАч.

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Среди актуальных смартфонов — OnePlus 12, Asus ROG Phone 9 Pro, OnePlus 12R, Samsung Galaxy S24+, Oukitel WP33 Pro, Nubia Redmagic 9S Pro, OnePlus Оpen и другие. Подборку создал ресурс Android Police.

OnePlus 12

OnePlus 12 не только предлагает первоклассную производительность, но и имеет одну из самых больших и быстро заряжаемых батарей среди всех флагманов. Большая батарея емкостью 5400 мАч может заряжаться со скоростью до 80 Вт по кабелю и со скоростью 50 Вт по беспроводной сети. И в отличие от некоторых моделей OnePlus из прошлого, этот телефон поддерживает LTE и 5G у большинства операторов.

Характеристики:

Отличная производительность с Snapdragon 8 Gen 3

Супербыстрая зарядка 100 Вт

Отличная работа камеры

OnePlus 12

Asus ROG Phone 9 Pro

Asus ROG Phone 9 оснащен новейшей платформой Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, помогающей ему бить новые рекорды производительности и эффективности. Это мощный аппарат, он одинаково хорошо справляется с повседневными задачами и имеет лучшее время автономной работы.

Характеристики:

Превосходное время работы от батареи

Отличная производительность

Быстрая зарядка

OnePlus 12R

OnePlus 12R — это телефон среднего класса с большой батареей на 5500 мАч и одной из самых быстрых зарядок среди всех телефонов, на 80 Вт. Он оснащен мощным Snapdragon 8 Gen 2 SoC, поддерживающим 5G у большинства операторов.

Характеристики:

Большая батарея с зарядкой 80 Вт

Быстрый Snapdragon 8 Gen 2 SoC

Красивый дисплей AMOLED с частотой 120 Гц

OnePlus 12R

Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A15 нацелен на достижение идеального баланса, предлагая хорошую ценность и производительность. Бюджетный телефон имеет такие необходимые функции, как дисплей Super AMOLED и производительный процессор Dimensity 6100+. Что еще более важно, долговечная батарея впечатляет. Если нужен прочный телефон за ограниченный бюджет, Galaxy A15 — отличный выбор.

Характеристики:

Превосходный дисплей

Большая батарея емкостью 5000 мАч

Хорошая производительность за эти деньги

Samsung Galaxy A15 5G

Google Pixel 9 Pro XL

Из трех новых восхитительно переработанных телефонов-флагманов Pixel 9 Pro XL следует по стопам Pixel 8 Pro, продолжая его успех с еще более ярким экраном и процессорным оборудованием следующего поколения. Именно это новое, эффективное оборудование, в частности, дает самому большому новому телефону Google преимущество в плане батареи.

Характеристики:

Лучшее управление температурой, чем когда-либо

Усовершенствованные, мощные камеры и функции искусственного интеллекта

Долгожданное обновление до зарядки 37 Вт

Google Pixel 9 Pro XL

Samsung Galaxy S24+

Galaxy S24+ легко упустить из виду, поскольку более дорогой S24 Ultra перетягивает на себя большую часть внимания, но это отличный телефон, и, вероятно, он подойдет большинству людей лучше, чем S24 Ultra. Samsung оснастила его аккумулятором емкостью 4900 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт, так что вы легко сможете продержаться целый день без подзарядки, а быстрой подзарядки хватит на всю ночь.

Характеристики:

Быстрое аппаратное обеспечение с Snapdragon 8 Gen 3

Долговечная батарея

Семь лет обещанных обновлений

Samsung Galaxy S24+

Nubia Redmagic 9S Pro

Redmagic 9S Pro — обновленная, разогнанная версия игрового телефона Nubia конца 2023 года, которая может работать с лучшими из них, но стоит не так уж и дорого. Его практически непревзойденная емкость аккумулятора подкреплена зарядкой USB-PD мощностью 80 Вт, так что у вас не закончится заряд, даже если внутренний вентилятор будет бороться за охлаждение оборудования.

Характеристики:

Выглядит как милое игровое устройство, но не смешно.

Неслыханная емкость аккумулятора и скорость зарядки

Мощное оборудование и активное охлаждение

Nubia Redmagic 9S Pro

Apple iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max поднимает планку времени автономной работы, во многом благодаря более эффективному чипу A18 Pro. Однако Apple не пошла ни на какие компромиссы, чтобы достичь этого, поскольку модель этого года оснащена еще большим 6,9-дюймовым экраном и достаточной производительностью для игр AAA, профессиональной видеосъемки и нового набора функций искусственного интеллекта компании.

Характеристики:

Обширный и красочный дисплей

Фантастическое время автономной работы и производительность

Отличные возможности видео

iPhone 16 Pro Max

OnePlus Оpen

OnePlus потребовалось некоторое время, чтобы представить свой первый складной телефон, но компания не скупилась на характеристики. OnePlus Open имеет звездные экраны, высококлассные внутренние компоненты и великолепную камеру. И у него большая для складного телефона батарея емкостью 4805 мАч, которая легко заряжает его в течение дня.

Характеристики:

Превосходное время автономной работы и производительность

Отличная настройка программного обеспечения

Очень хорошие камеры

OnePlus Open

Oukitel WP 33 Pro

Oukitel WP 33 Pro

Oukitel WP33 Pro не такой большой, как можно было бы ожидать от телефона с аккумулятором, измеряемым неделями, а не часами. Остальная часть упаковки тоже не уныла. К счастью, Oukitel встроила в телефон ремешок, чтобы удобно носить увесистый телефон с аккумулятором на 22000 мАч — все 557 граммов.

Характеристики:

Огромная батарея емкостью 22 000 мАч

Достойная производительность

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