Найкращі смартфони за часом автономної роботи у 2024 році: OnePlus, Oukitel, Asus, Nubia

До рейтингу потрапили моделі, акумулятори яких мають ємність від 4800 мАг і до 22 000 мАг.

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Серед актуальних смартфонів — OnePlus 12, Asus ROG Phone 9 Pro, OnePlus 12R, Samsung Galaxy S24+, Oukitel WP33 Pro, Nubia Redmagic 9S Pro, OnePlus Оpen та інші. Добірку створив ресурс Android Police.

OnePlus 12

OnePlus 12 не тільки пропонує першокласну продуктивність, а й має одну з найбільших і найшвидше заряджаємих батарей серед усіх флагманів. Велика батарея ємністю 5400 мАг може заряджатися зі швидкістю до 80 Вт по кабелю і зі швидкістю 50 Вт по бездротовій мережі. І на відміну від деяких моделей OnePlus з минулого, цей телефон підтримує LTE і 5G у більшості операторів.

Характеристики:

Відмінна продуктивність зі Snapdragon 8 Gen 3

Супершвидка зарядка 100 Вт

Відмінна робота камери

OnePlus 12

Asus ROG Phone 9 Pro

Asus ROG Phone 9 оснащений новітньою платформою Snapdragon 8 Elite від Qualcomm, що допомагає йому бити нові рекорди продуктивності та ефективності. Це потужний апарат, він однаково добре справляється з повсякденними завданнями і має найкращий час автономної роботи.

Характеристики:

Чудовий час роботи від батареї

Відмінна продуктивність

Швидке заряджання

OnePlus 12R

OnePlus 12R — це телефон середнього класу з великою батареєю на 5500 мАг і однією з найшвидших зарядок серед усіх телефонів, на 80 Вт. Він оснащений потужним Snapdragon 8 Gen 2 SoC, що підтримує 5G у більшості операторів.

Характеристики:

Велика батарея із зарядкою 80 Вт

Швидкий Snapdragon 8 Gen 2 SoC

Гарний дисплей AMOLED з частотою 120 Гц

OnePlus 12R

Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A15 націлений на досягнення ідеального балансу, пропонуючи хорошу цінність і продуктивність. Бюджетний телефон має такі необхідні функції, як дисплей Super AMOLED і продуктивний процесор Dimensity 6100+. Що ще більш важливо, довговічна батарея вражає. Якщо потрібен міцний телефон за обмежений бюджет, Galaxy A15 — чудовий вибір.

Характеристики:

Чудовий дисплей

Велика батарея ємністю 5000 мАг

Хороша продуктивність за ці гроші

Samsung Galaxy A15 5G

Google Pixel 9 Pro XL

З трьох нових чудово перероблених телефонів-флагманів Pixel 9 Pro XL слідує по стопах Pixel 8 Pro, продовжуючи його успіх із ще більш яскравим екраном та процесорним обладнанням наступного покоління. Саме це нове, ефективне обладнання, зокрема, дає найбільшому новому телефону Google перевагу в плані батареї.

Характеристики:

Краще керування температурою, ніж будь-коли

Удосконалені, потужні камери та функції штучного інтелекту

Довгоочікуване оновлення до зарядки 37 Вт

Google Pixel 9 Pro XL

Samsung Galaxy S24+

Galaxy S24+ легко випустити з уваги, оскільки дорожчий S24 Ultra перетягує на себе більшу частину уваги, але це чудовий телефон, і, ймовірно, він підійде більшості людей краще, ніж S24 Ultra. Samsung оснастила його акумулятором ємністю 4900 мАг зі швидкою зарядкою 45 Вт, тож ви легко зможете протриматися цілий день без підзарядки, а швидкого заряджання вистачить на всю ніч.

Характеристики:

Швидке апаратне забезпечення зі Snapdragon 8 Gen 3

Довговічна батарея

Сім років обіцяних оновлень

Samsung Galaxy S24+

Nubia Redmagic 9S Pro

Redmagic 9S Pro — оновлена, розігнана версія ігрового телефону Nubia кінця 2023 року, яка може працювати з кращими з них, але коштує не так вже й дорого. Його практично неперевершена ємність акумулятора підкріплена зарядкою USB-PD потужністю 80 Вт, тож у вас не закінчиться заряд, навіть якщо внутрішній вентилятор боротиметься за охолодження обладнання.

Характеристики:

Виглядає як милий ігровий пристрій, але не смішно.

Нечувана ємність акумулятора і швидкість зарядки

Потужне обладнання та активне охолодження

Nubia Redmagic 9S Pro

Apple iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max піднімає планку часу автономної роботи, багато в чому завдяки більш ефективному чипу A18 Pro. Однак Apple не пішла на жодні компроміси, щоб досягти цього, оскільки модель цього року оснащена ще більшим 6,9-дюймовим екраном і достатньою продуктивністю для ігор AAA, професійної відеозйомки та нового набору функцій штучного інтелекту компанії.

Характеристики:

Великий і барвистий дисплей

Фантастичний час автономної роботи та продуктивність

Відмінні можливості відео

iPhone 16 Pro Max

OnePlus Оpen

OnePlus знадобився деякий час, щоб представити свій перший складаний телефон, але компанія не скупилася на характеристики. OnePlus Open має зіркові екрани, висококласні внутрішні компоненти і чудову камеру. І у нього велика для складного телефону батарея ємністю 4805 мАг, яка легко заряджає його протягом дня.

Характеристики:

Чудовий час автономної роботи та продуктивність

Відмінне налаштування програмного забезпечення

Дуже хороші камери

OnePlus Open

Oukitel WP 33 Pro

Oukitel WP 33 Pro

Oukitel WP33 Pro не такий великий, як можна було б очікувати від телефону з акумулятором, вимірюваним тижнями, а не годинами. Інша частина упаковки теж не сумна. На щастя, Oukitel вбудувала в телефон ремінець, щоб зручно носити важкий телефон з акумулятором на 22000 мАг — усі 557 грамів.

Характеристики:

Величезна батарея ємністю 22 000 мАг

Гідна продуктивність

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