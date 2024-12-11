Бензин больше не нужен: создан новый солнечный генератор с раскладными панелями

Систему можно перевозить с помощью прицепа и устанавливать где угодно, хотя весит она 2000 кг.

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Компания Volta Energy из Нидерландов выпустила портативный солнечный генератор мощностью 15 кВА для автономного питания. Подробности стали известны сайту PV Magazine.

Система объединяет солнечные панели из аморфного кремния мощностью 3,14 кВт, которые разлагаются, 3-фазный инвертор мощностью 4 кВт, батарею емкостью 31 кВт/ч, резервный биодизельный генератор, одну розетку на 400 В и еще одну на 230 В. Размеры составляют 5,65 м x 2,2 м x 2,7 м в сложенном и 5,65 м x 4,3 м x 3 м, в разложенном состоянии, вес — 2000 кг. Все это установлено на прицепе, который может тянуть фургон среднего размера.

Можно запрограммировать автоматический запуск и остановку работы, есть также функция "вечерней тишины", чтобы не так сильно шумела и не беспокоила соседей. Приложение позволяет удаленно следить за показателями и управлять энергией удаленный мониторинг и управление энергией с помощью специального приложения.

Это последняя модель в линейке арендованных комплексов мощностью от 6 кВА до 120 кВА. Самый маленький подходит для питания камеры безопасности на строительной площадке, например, в то время, как большие блоки могут обеспечивать электричеством строительные электроинструменты и водяные насосы, а самые большие могут использоваться, например, съемочными и телевизионными группами, организаторами фестивалей и мероприятий на открытом воздухе, чтобы избежать выбросов от обычных дизельных или бензиновых генераторов.

Как говорит генеральный директор Volta Energy Роэль Блюмер, спрос на портативные электростанции растет. В 2024 году компания вышла на международный уровень, начала поставлять свои системы в Великобританию и Германию.

Уже писали, что в Австралии компания WaveX создала необычный генератор, который объединяет энергию волн с солнечной. Это позволяет снизить расходы на 50% и меньше зависеть от погоды.

Ранее Фокус назвал 5 лучших солнечных генераторов для домохозяйств. Это зарядные станции, которые можно подключать к панелям, чтобы преобразовывать энергию солнца в электрическую, а также хранить ее.