Бензин більше не потрібен: створено новий сонячний генератор з розкладними панелями

Систему можна перевозити за допомогою причепа і встановлювати будь-де, хоча важить вона 2000 кг.

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Компанія Volta Energy з Нідерландів випустила портативний сонячний генератор потужністю 15 кВА для автономного живлення. Подробиці стали відомі сайту PV Magazine.

Система об’єднує сонячні панелі з аморфного кремнію потужністю 3,14 кВт, які розкладаються, 3-фазний інвертор потужністю 4 кВт, батарею ємністю 31 кВт/год, резервний біодизельний генератор, одну розетку на 400 В і ще одну на 230 В. Розміри становлять 5,65 м x 2,2 м x 2,7 м у складеному та 5,65 м x 4,3 м x 3 м, у розкладеному стані, вага — 2000 кг. Все це встановлене на причепі, який може тягти фургон середнього розміру.

Можна запрограмувати автоматичний запуск і зупинку роботи, є також функція "вечірньої тиші", щоб не так сильно шуміла і не турбувала сусідів. Додаток дозволяє віддалено слідкувати за показниками і керувати енергією віддалений моніторинг і керування енергією за допомогою спеціального додатка.

Це остання модель у лінійці орендованих комплексів потужністю від 6 кВА до 120 кВА. Найменший підходить для живлення камери безпеки на будівельному майданчику, наприклад, у той час, як більші блоки можуть забезпечувати електрикою будівельні електроінструменти та водяні насоси, а найбільші можуть використовуватися, наприклад, знімальними та телевізійними групами, організаторами фестивалів і заходів на відкритому повітрі, щоб уникнути викидів від звичайних дизельних або бензинових генераторів.

Як каже генеральний директор Volta Energy Роель Блюмер, попит на портативні електростанції зростає. У 2024 році компанія вийшла на міжнародний рівень, почала постачати свої системи у Велику Британію та Німеччину.

Вже писали, що в Австралії компанія WaveX створила незвичайний генератор, який об'єднує енергію хвиль із сонячною. Це дозволяє знизити витрати на 50% і менше залежати від погоди.

Раніше Фокус назвав 5 найкращих сонячних генераторів для домогосподарств. Це зарядні станції, які можна під'єднувати до панелей, щоб перетворювати енергію сонця на електричну, а також зберігати її.