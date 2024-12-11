Подтвердили дату запуска новых смартфонов серии Galaxy S25: когда выйдет флагман

Все модели серии Samsung Galaxy S25 будут получать обновления Android в течение 7 лет.

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Компания Samsung готовится к выпуску своих новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S25, и, согласно последней информации от инсайдеров, датой релиза новых устройств станет 22 января 2025 года. Об этом пишет Gagadget.

Что известно о дате выхода флагманского смартфона Samsung Galaxy S25

Ранее ходили слухи о вероятной дате запуска 22 января, а теперь эту дату подтвердил еще один инсайдер.

Инсайдеры утверждают, что на ежегодной презентации Galaxy Unpacked 2025, компания представит все три модели из серии: Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra. Также слухи утверждают, что все устройства будут работать на процессоре Snapdragon 8 Elite с предустановленной Android 15 (One UI 7). Также инсайдеры сообщили, что модели Galaxy S25 и S25+ в некоторых странах уже смогут получить фирменный чип Exynos 2500.

Galaxy S25 и Galaxy S25+, вероятнее всего, не будут отличаться в плане дизайна от своих предшественников. А вот Galaxy S25 Ultra получит закругленные углы для улучшения эргономики. Для флагмана это означает отказ от стратегии дизайна предыдущих моделей Ultra. Однако известно, что все устройства будут продаваться с минимальной конфигурацией памяти 12/256 ГБ, будут поддерживать беспроводную зарядку Qi2 и новейшие стандарты UWB, Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7.

Напомним, обновление Google за ноябрь 2024 года добавляет в Android 15 удобную функцию экономии заряда батареи, которая заряжает телефон только до 80% за каждый цикл.

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