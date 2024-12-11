Підтвердили дату запуску нових смартфонів серії Galaxy S25: коли вийде флагман

Усі моделі серії Samsung Galaxy S25 отримуватимуть оновлення Android протягом 7 років.

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Компанія Samsung готується до випуску своїх нових флагманських смартфонів Samsung Galaxy S25 і, за останньою інформацією від інсайдерів, датою релізу нових пристроїв стане 22 січня 2025 року. Про це пише Gagadget.

Що відомо про дату виходу флагманського смартфона Samsung Galaxy S25

Раніше ходили чутки про ймовірну дату запуску 22 січня, а тепер цю дату підтвердив ще один інсайдер.

Інсайдери стверджують, що на щорічній презентації Galaxy Unpacked 2025, компанія представить всі три моделі з серії: Galaxy S25, Galaxy S25+ і Galaxy S25 Ultra. Також чутки стверджують, що всі пристрої працюватимуть на процесорі Snapdragon 8 Elite з попередньо встановленою Android 15 (One UI 7). Також інсайдери повідомили, що моделі Galaxy S25 і S25+ в деяких країнах вже зможуть отримати фірмовий чип Exynos 2500.

Galaxy S25 і Galaxy S25+, найімовірніше, не відрізнятимуться в плані дизайну від своїх попередників. А ось Galaxy S25 Ultra отримає закруглені кути для поліпшення ергономіки. Для флагмана це означає відмову від стратегії дизайну попередніх моделей Ultra. Однак відомо, що всі пристрої продаватимуться з мінімальною конфігурацією пам'яті 12/256 ГБ, підтримуватимуть бездротове заряджання Qi2 і новітні стандарти UWB, Bluetooth 5.4 і Wi-Fi 7.

Нагадаємо, оновлення Google за листопад 2024 року додає в Android 15 зручну функцію економії заряду батареї, яка заряджає телефон тільки до 80% за кожен цикл.

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