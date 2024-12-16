Samsung Galaxy S25 может получить обновление, которого пользователи ждали годами

Samsung Galaxy S25 может стать первым Android-телефоном с беспроводной зарядкой Qi2.

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Samsung может представить беспроводную зарядку Qi2 на Galaxy S25. Когда он выйдет в начале следующего года, — что сделает его первым крупным телефоном Android, который предложит магнитное обновление. Об этом пишет Tom's Guide.

Qi2 — это, проще говоря, открытая версия MagSafe от Apple. Хотя они и не полностью идентичны, они предлагают много тех же преимуществ по сравнению с давно существующим первым поколением беспроводной зарядки Qi. Хотя Qi2 с трудом набирал популярность в течение двух лет с момента своего анонса, добавление его в Samsung Galaxy S25 может сделать технологию популярной.

Впервые стало известно о Qi2 почти два года назад, на выставке CES 2023, и это означает новый стандарт для телефонов Android. Это была перспектива беспроводной зарядки в стиле MagSafe на чем-то, отличном от лучших iPhone, и все ощутимые преимущества, которые это дает. К сожалению, это объявление было всего лишь объявлением того, что должно было произойти. Qi2 на тот момент не был готов, и прошел целый год, прежде чем стандарт был официально завершен.

Пока этот процесс не был завершен, производители телефонов не могли фактически включить его в свои устройства. К сожалению, завершение стандарта также не принесло много пользы, поскольку в 2024 году был выпущен только один Android-телефон с поддержкой Qi2 — HMD Skyline.

Такие телефоны, как Samsung Galaxy S24 или OnePlus 12, появились слишком рано, чтобы даже рассматривать возможность включения Qi2. Но часто кажется, что производители телефонов, выпустившие их позже в этом году, имели гораздо больше возможностей для этого.

Выходки Google доказали, что Qi2 все еще нужен кто-то, кто сдвинет дело с мертвой точки и даст толчок внедрению Qi2. Телефонные компании не лишены воображения, и как только один известный конкурент начнет предлагать функцию, они все будут стремиться запрыгнуть в вагон.

Apple часто оказывается одной из компаний, которую чаще всего копируют, но в этом случае это, похоже, не работает. Samsung — крупнейший производитель телефонов на базе Android за пределами китайского рынка, и добавление Qi2 в Galaxy S25 станет следующим лучшим вариантом для того, чтобы подстегнуть подражателей.

Qi2 предлагает множество преимуществ

Наибольшее преимущество Qi2 — это общее улучшение беспроводной зарядки. Магнитное кольцо гарантирует, что зарядное устройство и беспроводные зарядные катушки телефона идеально выровнены каждый раз при зарядке.

Лучшее выравнивание означает более эффективный процесс зарядки и меньше энергии, которая тратится впустую в виде тепла. Это лучше для телефона и счета за электричество, а также сокращает время зарядки.

Qi2 также увеличивает максимальную скорость зарядки с 7,5 Вт до 15 Вт, что уже было на iPhone. Это не самая быстрая беспроводная зарядка в мире, особенно на флагманских телефонах. Но это означает, что эти скорости доступны на всех зарядных устройствах и устройствах, совместимых с Qi2, — без необходимости использования потенциально дорогостоящего фирменного зарядного устройства, созданного специально для телефона.

Само собой разумеется, что чем выше скорость зарядки, тем проще будет поддерживать телефон заряженным и готовым к использованию в любой момент.

Qi2 также предлагает адаптивную зарядку, а не фиксированную выходную мощность, что будет лучше для батареи. Зарядные устройства также будут предлагать лучшее управление теплом и обнаружение посторонних предметов, что повышает безопасность.

Магниты также означают гораздо больше возможностей для аксессуаров. Уже было множество совместимых с MagSafe продуктов, доступных для пользователей iPhone. Наиболее распространенными являются подставки для зарядки, но также можно купить магнитные ручки, штативы, кошельки, крепления для автомобиля и многое другое.

Но все это зависит от того, действительно ли операторы сотовой связи интегрируют новую технологию в свои телефоны.

Qi2 имеет большой потенциал, но сейчас телефоны Android не могут испытать ничего из этого. Между тем, у Apple уже 4 года есть MagSafe, и пользователи могут пожинать плоды каждый день. Тенденция магнитной зарядки не произойдет, пока один из крупных брендов не подключится.

Samsung — идеальная компания, которая поможет это осуществить. Это не только крупный, устоявшийся бренд, но и производитель лучших телефонов Android. В нем есть великолепные камеры, отличную производительность и хорошее время автономной работы — в очень красивом телефоне.

Qi2 — не самый главный аргумент в пользу продажи, и, конечно, не затмит ни одно из этих преимуществ, но это еще одна причина купить Galaxy S25 среди конкурентов. И если это произойдет, крупнейшие конкуренты Samsung, скорее всего, последуют его примеру, чтобы не остаться позади.

Конечно, это при условии, что слухи правдивы. Узнать это нельзя будет до следующего мероприятия Galaxy Unpacked, которое, по слухам, состоится 23 января. Пока что придется набраться терпения и надеяться, что Samsung примет разумное решение. Насколько бы полезными ни были чехлы в стиле MagSafe для немагнитных телефонов, чем скорее не придется на них полагаться, тем лучше.

Напомним, обновление Google за ноябрь 2024 года добавляет в Android 15 удобную функцию экономии заряда батареи, которая заряжает телефон только до 80% за каждый цикл.