Samsung Galaxy S25 може отримати оновлення, на яке користувачі чекали роками

Samsung Galaxy S25 може стати першим Android-телефоном з бездротовою зарядкою Qi2.

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Samsung може представити бездротову зарядку Qi2 на Galaxy S25. Коли він вийде на початку наступного року, — що зробить його першим великим телефоном Android, який запропонує магнітне оновлення. Про це пише Tom's Guide.

Qi2 — це, простіше кажучи, відкрита версія MagSafe від Apple. Хоча вони і не повністю ідентичні, вони пропонують багато тих самих переваг, як порівняти з наявним першим поколінням бездротової зарядки Qi. Хоча Qi2 насилу набирав популярність протягом двох років з моменту свого анонсу, додавання його в Samsung Galaxy S25 може зробити технологію популярною.

Вперше стало відомо про Qi2 майже два роки тому, на виставці CES 2023, і це означає новий стандарт для телефонів Android. Це була перспектива бездротової зарядки в стилі MagSafe на чомусь, відмінному від найкращих iPhone, і всі відчутні переваги, які це дає. На жаль, це оголошення було всього лише оголошенням того, що повинно було статися. Qi2 на той момент не був готовий, і пройшов цілий рік, перш ніж стандарт був офіційно завершений.

Поки цей процес не був завершений, виробники телефонів не могли фактично включити його у свої пристрої. На жаль, завершення стандарту також не принесло багато користі, оскільки в 2024 році був випущений тільки один Android-телефон з підтримкою Qi2 — HMD Skyline.

Такі телефони, як Samsung Galaxy S24 або OnePlus 12, з'явилися занадто рано, щоб навіть розглядати можливість увімкнення Qi2. Але часто здається, що виробники телефонів, які випустили їх пізніше цього року, мали набагато більше можливостей для цього.

Витівки Google довели, що Qi2 все ще потрібен хтось, хто зрушить справу з мертвої точки і дасть поштовх впровадженню Qi2. Телефонні компанії не позбавлені уяви, і щойно один відомий конкурент почне пропонувати функцію, вони всі прагнутимуть застрибнути у вагон.

Apple часто виявляється однією з компаній, яку найчастіше копіюють, але в цьому випадку це, схоже, не працює. Samsung — найбільший виробник телефонів на базі Android за межами китайського ринку, і додавання Qi2 до Galaxy S25 стане наступним найкращим варіантом для того, щоб підстьобнути наслідувачів.

Qi2 пропонує безліч переваг

Найбільша перевага Qi2 — це загальне поліпшення бездротової зарядки. Магнітне кільце гарантує, що зарядний пристрій і бездротові зарядні котушки телефона ідеально вирівняні щоразу під час заряджання.

Краще вирівнювання означає ефективніший процес заряджання і менше енергії, яка витрачається даремно у вигляді тепла. Це краще для телефону і рахунку за електрику, а також скорочує час заряджання.

Qi2 також збільшує максимальну швидкість зарядки із 7,5 Вт до 15 Вт, що вже було на iPhone. Це не найшвидша бездротова зарядка у світі, особливо на флагманських телефонах. Але це означає, що ці швидкості доступні на всіх зарядних пристроях і пристроях, сумісних з Qi2, — без необхідності використання потенційно дорогого фірмового зарядного пристрою, створеного спеціально для телефону.

Само собою зрозуміло, що чим вища швидкість заряджання, тим простіше буде підтримувати телефон зарядженим і готовим до використання в будь-який момент.

Qi2 також пропонує адаптивну зарядку, а не фіксовану вихідну потужність, що буде краще для батареї. Зарядні пристрої також пропонуватимуть краще управління теплом і виявлення сторонніх предметів, що підвищує безпеку.

Магніти також означають набагато більше можливостей для аксесуарів. Уже було безліч сумісних з MagSafe продуктів, доступних для користувачів iPhone. Найпоширенішими є підставки для зарядки, але також можна купити магнітні ручки, штативи, гаманці, кріплення для автомобіля і багато іншого.

Але все це залежить від того, чи дійсно оператори стільникового зв'язку інтегрують нову технологію у свої телефони.

Qi2 має великий потенціал, але зараз телефони Android не можуть випробувати нічого з цього. Тим часом Apple вже 4 роки має MagSafe, і користувачі можуть пожинати плоди щодня. Тенденція магнітної зарядки не відбудеться, поки один з великих брендів не підключиться.

Samsung — ідеальна компанія, яка допоможе це здійснити. Це не тільки великий, усталений бренд, а й виробник найкращих телефонів Android. У ньому є чудові камери, відмінна продуктивність і гарний час автономної роботи — в дуже красивому телефоні.

Qi2 — не найголовніший аргумент на користь продажу, і, звісно, не затьмарить жодну з цих переваг, але це ще одна причина купити Galaxy S25 серед конкурентів. І якщо це станеться, найбільші конкуренти Samsung, найімовірніше, наслідуватимуть його приклад, щоб не залишитися позаду.

Звичайно, це за умови, що чутки правдиві. Дізнатися це не можна буде до наступного заходу Galaxy Unpacked, який, за чутками, відбудеться 23 січня. Поки що доведеться набратися терпіння і сподіватися, що Samsung ухвалить розумне рішення. Наскільки б корисними не були чохли в стилі MagSafe для немагнітних телефонів, чим швидше не доведеться на них покладатися, тим краще.

Нагадаємо, оновлення Google за листопад 2024 року додає в Android 15 зручну функцію економії заряду батареї, яка заряджає телефон тільки до 80% за кожен цикл.