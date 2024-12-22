Не полезен и не нужен: владельцы смартфонов iPhone и Samsung не пользуются ИИ

Опрос показал, что 58,4% владельцев iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и iPhone 16 не используют Apple Intelligence вообще. Владельцы смартфонов Samsung также не считают ИИ нужным — 53,1%.

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Сайт по обмену старой техники SellCell провел опрос среди более 2000 пользователей телефонов Apple и Samsung. Он показал, что большинство владельцев телефонов Apple и Samsung вообще не использовали новые функции ИИ. Среди тех, которые были, несколько функций оказались наиболее популярными. Об этом пишет Entrepreneur.

Опрос был проведен с 28 ноября по 6 декабря в США среди более 1000 пользователей Apple iPhone и 1000 пользователей телефонов Samsung Galaxy. Он проводился до выпуска обновления iOS 18.2 от Apple 11 декабря, в котором было добавлено больше функций ИИ, включая обращение Siri за ответами к ChatGPT.

Опрос показал, что большинство владельцев iPhone (58,4%), использующих модель iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max или iPhone 16, не использовали Apple Intelligence. Аналогичный процент владельцев смартфонов Samsung, около 53,1%, вообще не использовали функции ИИ своих телефонов.

Почему владельцы телефонов Apple и Samsung предпочитают не использовать ИИ? Пользователи Apple iPhone заявили, что основной причиной было то, что они не обновили свое программное обеспечение до последней версии (57,6%). Главной причиной, по мнению пользователей Samsung Galaxy, было то, что они не нашли функции ИИ полезными (44,2%). Неточность беспокоила 18,2% пользователей Apple и 35,5% пользователей Samsung.

Из 41,6% респондентов, использовавших Apple Intelligence, наиболее часто используемыми функциями ИИ были инструменты для письма, которые проверяют, резюмируют и переписывают текст в таких приложениях, как "Заметки" и "Почта".

Другими популярными инструментами ИИ стали сводки уведомлений, которые объединяют информацию из нескольких уведомлений в единое представление, и приоритетные сообщения, которые суммируют сообщения и выделяют срочные электронные письма.

Что касается Samsung, то самой популярной ИИ-функцией, используемой более чем 80% пользователей Samsung AI, стала функция Circle to Search, которая позволяет пользователям рисовать круг вокруг любого изображения на экране, чтобы искать в Google соответствующую информацию об этом изображении.

Такие функции Galaxy AI, как Live Translate, который переводит разговоры в режиме реального времени, и Transcribe Assist, который создает расшифровку и сводку записей в приложении Voice Recorder, использовались менее 4% пользователей Samsung AI.

Независимо от функций ИИ, пользователи Samsung и Apple в основном были лояльны к выбранным ими маркам телефонов. Большинство пользователей Apple (78,9%) и большинство пользователей Samsung (67,2%) заявили, что не будут менять бренды ради лучших инструментов ИИ.

Более четырех из пяти респондентов в целом также заявили, что не стали бы платить за использование ИИ.

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